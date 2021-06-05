Минобороны РФ показало на видео последствия авиаудара с истребителя Су-34

Курган, 5 июня. Минобороны РФ показало запись с учений экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34, которые прошли в Курганской области. Истребитель уничтожил средства обороны «противника».

По легенде учений, воздушной разведке ВС РФ удалось установить местоположение аэродрома противника, после чего в дело вступили истребители-бомбардировщики Су-34МР с арсеналом из неуправляемых ракет С-13.

Су-34 предназначен для уничтожения широкого спектра целей, как в воздухе, так и на земле. Истребитель способен нести на себе до восьми тонн вооружений различных типов, включая управляемые ракеты класса «воздух — воздух», авиационные бомбы и неуправляемые реактивные снаряды. На сегодняшний день численность Су-34 в рядах ВКС РФ достигает 120 единиц.

В апреле на учениях в Заполярье экипажи Cу-34 доказали способность самолета действовать с той же эффективностью и в условиях экстремальных арктических температур. Одной из возможных задач истребителей может стать защита Северного морского пути.

Ранее издание Infox сообщило, что на Арктический регион приходится около 10% ВВП страны, что вынуждает Москву тщательно подойти к вопросу его защиты от поползновений со стороны стран НАТО.