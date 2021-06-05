Украинцы похвастались испытаниями нового тактического беспилотника

Киев, 5 июня. Первые испытательные полеты украинского тактического дрона Raybird-3 прошли на аэродроме близ поселка Бородянка в Киевской области.

Пресс-релиз о прошедших испытаниях опубликовал официальный сетевой портал Вооруженных сил Украины (ВСУ), сопроводив его коротким видеосюжетом. Кроме представителей командования украинской армии и фирмы-изготовителя БПЛА, за ходом его полета наблюдали сотрудники Киевской ассоциации военных атташе (КАВА).

В опубликованном по итогам первого тестирования Raybird-3 сообщении его создатели похвастались «полноценностью данной авиационной разработки» и назвали ее основные достоинства.

К ним производители нового дрона отнесли его легкость и способность к транспортировке по пересеченной местности без привлечения какого-либо транспорта. Его запуск должен осуществляться с любых неподготовленных площадок. Raybird-3 заявлен как модульная конструкция с легкой заменой вышедших из строя узлов и агрегатов, а также возможностью установки нового оборудования.

Кроме разведывательных функций, новый украинский БПЛА сможет нести радиорелейные и другие компоненты, используемые в целях подавления работы вражеских электронных устройств и средств связи. После завершения испытания ожидается прием дрона на вооружение ВСУ.

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