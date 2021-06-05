Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель парома в Сыктывкаре

Сыктывкар, 5 июня. Северо-Западная транспортная прокуратура проверит обстоятельства посадки на мель парома на реке Вычегде.

Грузопассажирский паром «Парма» сел на мель в субботу, 5 июня, около 9 утра при подходе к берегу в Алешино, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

В настоящее время на нем находятся 13 пассажиров и их личные автомобили. Во время инцидента никто не пострадал. Установлено, что паром принадлежит МКП «Жилкомсревис».

Буксировкой парома сейчас занимается катер «Заря». Сотрудникам прокуратуры предстоит проверить детали происшествия, после этого, при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры.