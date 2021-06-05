Российским болельщикам вернули деньги за билеты на Олимпиаду в Токио

Москва, 5 июня. Процесс возврата денег российским болельщикам за билеты на летние Олимпийские игры в Токио официально завершен. Соревнования пройдут без иностранных зрителей.

В середине марта Оргкомитет Олимпийских игр в Токио сообщил, что из-за эпидемиологической обстановки принято решение, что масштабные спортивные соревнования пройдут без иностранных болельщиков. На ОИ допустят только японских зрителей при отрицательном результате теста на коронавирус. Однако к тому моменту уже было продано около 630 тысяч билетов за рубежом. Оргкомитет запустил процесс по возврату денег. До 20 мая они принимали соответствующее заявление на возврат.

Компания «Матч хоспиталити», которая является официальным продавцом билетов на Олимпиаду в Токио для россиян, связалась со всеми покупателями и помогла им оформить бумаги. На днях директор по связям с общественностью Мария Изотова сообщила, что процесс возврата денег завершен — россияне вернули свои деньги.

«Все болельщики, которые подтвердили свой отказ от билетов, получили обратно свои деньги», – сказала Изотова.

Летние Олимпийские игры в Токио должны били состояться в прошлом году с 24 июля по 9 августа. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 2021 год, напоминает сайт 360tv.ru. Японские медики требуют вновь отложить ОИ из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.