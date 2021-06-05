Российским болельщикам вернули деньги за билеты на Олимпиаду в Токио

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05 июня 14:17
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новостей
14:15
Технологии
Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»
14:13
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в сталинке на проспекте Стачек
14:11
Происшествия
Полиция предъявила обвинение обманувшим ветерана ВОВ мошенникам
14:09
Политика
Интервью с Протасевичем заставило аналитика Шрайбмана покинуть Белоруссию
14:05
Общество
Белая медведица сплясала с пуховым платком в «Роевом ручье»
14:01
Общество
Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
13:56
Происшествия
Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области
13:51
ЦАР
«Мир нуждается в героях»: Стариков рассказал о значении фильма «Турист»
13:50
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Политолог Золотарев объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
13:50
Шоу-бизнес
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Литве придется искать замену белорусским грузам
13:47
Шоу-бизнес
Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
13:47
Общество
От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
13:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
13:44
Общество
Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
13:44
Общество
Итоги ПМЭФ: Ростовская область ждет крупных инвесторов для реализации новых проектов
13:40
Общество
Глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию
13:40
Происшествия
Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель парома в Сыктывкаре
13:38
Общество
Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры на Стачек двух кошек
13:37
Происшествия
Полицейские задержали в Оренбурге двух человек после драки с таксистом
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Российским болельщикам вернули деньги за билеты на Олимпиаду в Токио

Спорт
Российским болельщикам вернули деньги за билеты на Олимпиаду в Токио
Global Look Press  /  Stanislav Kogiku

Москва, 5 июня. Процесс возврата денег российским болельщикам за билеты на летние Олимпийские игры в Токио официально завершен. Соревнования пройдут без иностранных зрителей.

В середине марта Оргкомитет Олимпийских игр в Токио сообщил, что из-за эпидемиологической обстановки принято решение, что масштабные спортивные соревнования пройдут без иностранных болельщиков. На ОИ допустят только японских зрителей при отрицательном результате теста на коронавирус. Однако к тому моменту уже было продано около 630 тысяч билетов за рубежом. Оргкомитет запустил процесс по возврату денег. До 20 мая они принимали соответствующее заявление на возврат.

Компания «Матч хоспиталити», которая является официальным продавцом билетов на Олимпиаду в Токио для россиян, связалась со всеми покупателями и помогла им оформить бумаги. На днях директор по связям с общественностью Мария Изотова сообщила, что процесс возврата денег завершен — россияне вернули свои деньги.

«Все болельщики, которые подтвердили свой отказ от билетов, получили обратно свои деньги», – сказала Изотова.

Летние Олимпийские игры в Токио должны били состояться в прошлом году с 24 июля по 9 августа. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 2021 год, напоминает сайт 360tv.ru. Японские медики требуют вновь отложить ОИ из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.

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Все новости / Спорт / Российским болельщикам вернули деньги за билеты на Олимпиаду в Токио
россия токио олимпиада
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