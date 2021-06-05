Глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию

Москва, 5 июня. Россия полностью обеспечивает потребности граждан в куриных яйцах. Страна не испытывает никакого дефицита с этим продуктом, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

В данный момент Россия полностью обеспечивает свои потребности в данном виде продукции и не зависит от импорта. Такое заявление в кулуарах Петербургского международного экономического форума сделал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Есть зависимость от импорта СПФ-яиц, которые предназначены для производства отдельных видов вакцин для животных», — добавил он.

По его словам, страна испытывает некоторые трудности из-за нехватки яиц патогенной микрофлоры в связи с отсутствием специальной фабрики. Именно поэтому продукция, используемая для выпуска препаратов от коронавируса, поставляется из-за рубежа.