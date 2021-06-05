Вдова Грачевского поддержала Марину Зудину после скандала с домогательствами

Москва, 5 июня. Вдова покойного худрука «Ералаша» Бориса Грачевского, актриса Екатерина Белоцерковская высказалась о скандале с артисткой Еленой Прокловой после ее откровений о домогательствах.

Проклова стала гостьей одного из выпусков шоу «Секрет на миллион», где призналась, что в 15 лет пережила приставания известного артиста. Звезда отечественного кино не назвала его имя, но в Сети предположили, что это мог быть ныне покойный Олег Табаков, поскольку в тот период он снимался с Прокловой в одном фильме.

Вдова Грачевского внезапно прокомментировала этот скандал на своей странице в Instagram. Она возмутилась рассказами о домогательствах человека, которого уже нет в живых.

«Многоуважаемые артистки больших и малых! Неужели вам не стыдно?! Почему вы все молчали, когда человек был жив?» — негодует Белоцерковская.

Актриса отметила, что никогда не поверит в подобные откровения. Она поддержала вдову Табакова, актрису Марину Зудину, а также призвала не выливать грязь на великих людей и думать об их семьях.

«Марина Зудина, я за вас, никому не верь», — написала в тегах к посту вдова Грачевского.

Елена Проклова уже объяснила, почему рассказала о домогательствах лишь много лет спустя. По словам актрисы, она сделала это непроизвольно, находясь под влиянием откровений другой артистки, пережившей практически то же самое и с тем же мужчиной.