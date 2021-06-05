Турчак рассказал об обновлении состава партии «Единая Россия»

Москва, 5 июня. Состав партии «Единая Россия» (ЕР) обновится более чем на 50% в новом созыве Государственной думы, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

По его словам, предварительное голосование «Единой России» показало, что конкуренция среди кандидатов праймериз крайне высока.

«Конкурс в среднем составил 13 человек на место, что почти в два раза выше показателей прошлых выборов», — отметил секретарь генсовета ЕР.

Более того, среди кандидатов много волонтеров и общественных деятелей, поэтому можно говорить о масштабном обновлении состава политической партии, уточнил Турчак.

Ранее эксперт Константин Костин объяснил высокий процент участия граждан в праймериз «Единой России». Он рассказал, что 30% участников праймериз от ЕР составили женщины.