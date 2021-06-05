Футбольный клуб «Махачкала» сменит название и получит господдержку

Махачкала, 5 июня. Дагестанский футбольный клуб «Махачкала» получит государственную поддержку, а также сменит название на «Динамо». Соответствующее разрешение уже получено от руководства одноименного спортивного общества в Москве.

По словам председателя федерации футбола Дагестана Шихабудина Микаилова, махачкалинский клуб обращался к руководителю Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолию Гулевскому. Команда получила право использовать бренд «Динамо».

«Есть решение о том, что футбольный клуб «Махачкала» будет поддержан государством. С нового сезона он получит название «Динамо». Клуб обратился в центральный совет Динамо к Гулевскому, и было получено разрешение на использование бренда и логотипа», — сказал Микаилов в эфире ГТРК «Дагестан».

В настоящее время «Махачкала» выступает в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги чемпионата России. В этой же лиге выступают еще две дагестанские команды — «Анжи» и «Легион Динамо».

Ранее ФАН сообщал, что боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов станет игроком «Легиона Динамо». Спортсмен заключит контракт с командой, но вряд ли будет получать заработную плату.