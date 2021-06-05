Исхудавшая Мирослава Карпович испугала фанатов снимком в купальнике

Москва, 5 июня. Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович отправилась отдыхать на Мальдивы. Актриса делится с фанатами снимками с лазурного побережья на своей странице в Instagram.

Артистка решила поделиться серией солнечных фото в соцсети, однако вместо комплиментов получила массу разочарованных и обеспокоенных комментариев. На снимках Карпович с воодушевлением позировала в слитном купальнике. Исхудавший вид звезды напугал многих поклонников, которые начали подозревать у нее анорексию. По их мнению, чрезмерная худоба актрисы уже выглядит болезненно.

В комментариях некоторые фанаты выразили беспокойство за состояние здоровья Карпович. Однако были и те, кто довольно грубо высказался о фигуре звезды. Актрису назвали «костлявой» и сравнили в «узниками концлагеря». Большинство пользователей стали призывать «папину дочку» начать нормально питаться.

«Мирослава, кушайте, пожалуйста, кушайте»; «Ножки как палочки. Что за узник концлагеря?!»; «Боже, как Кощей тощая»; «Это анорексия, вом нужно лечиться!» — написали обеспокоенные фолловеры.

Мирослава Карпович всегда могла похвастаться модельными параметрами, пишет портал «Дни.ру». Однако фанаты обратили внимание, что и так стройная актриса стала буквально таять на глазах. Сама звезда всегда с юмором реагировала на слухи об анорексии. Но недавно призналась, что из-за ненормированного образа жизни, плотного графика и недосыпа буквально «выживает» на капельницах.