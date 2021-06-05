«Мир нуждается в героях»: Стариков рассказал о значении фильма «Турист»

Москва, 5 июня. Фильм «Турист» о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике не только полюбился зрителям, но и сыграл определенную политическую роль.

В этом уверен член центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» и публицист Николай Стариков, который в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, почему это кино имеет такое значение в современном мире.

Эксперт отметил, что центральными персонажами картины стали настоящие герои, в которых как никогда нуждается современной человек.

«У российского зрителя всегда есть спрос на героя. И поскольку живем мы в очень неспокойном мире, то этот герой с большой вероятностью имеет отношение либо к силовым структурам, либо является военным. В этом нет ничего удивительного, потому что такова реальность и она не меняется на протяжении веков. Так вот задача таких фильмов удовлетворять такой спрос не только у граждан Российской Федерации, но и у жителей других государств», — считает эксперт.

Кроме того, он заявил, что фильмы, похожие на «Туриста» выполняют еще одну важную задачу — формируют зарубежный имидж России:

«И самое главное при этом формировать положительный образ нашей страны в глазах мировой общественности. Потому что желающих выставить нас в дурном свете не переводится».

Федеральное агентство новостей /

Стариков подчеркнул, что зарубежные киноделы (кинематографисты) показывают россиян исключительно в качестве отрицательных персонажей. В связи с этим в сознании иностранного зрителя формируется установка, что Россия не может предложить никого, кроме не очень умных преступников:

«В их кино русских постоянно показывают либо идиотами, либо бандитами, либо алкоголиками. Иного в этих фильмах не бывает. Они всегда агрессивные, отрицательные персонажи».

«Турист» важен тем, что он демонстрируют реальную задачу, которую Россия выполняет в мире.

«Поэтому фильм, где, как и в жизни, Россия несет добро и справедливость, защиту — это очень важно и своевременно», — подчеркнул публицист.

Стариков отдельно рассказал о необходимости производить подобное кино. Более того, такие истории должны стать частью государственной политики.

«Такие фильмы обязательно нужны, но эти фильмы не должны идти самоходом. Они должны являться следствием продуманной государственной политики», — уточнил он.

Кадр из фильма «Турист» /

Кроме того, публицист поделился формулой хорошего кино:

«Из чего складывается качественный фильм? Прекрасный сценарий, идея, заложенная в фильм, великолепная актерская игра и, увы, презренный металл, то есть деньги. Если у вас есть деньги, но нет сценария и хороших актеров, получится фильм, который неинтересно смотреть. Если вы имеете деньги и хороших актеров, но у вас нет идеи и правильного взгляда на мир, то получится красиво снятый бессмысленный фильм, который смотреть будет совершенно неинтересно. В нашей стране как-то не складывается поток в хорошем смысле фильмов. Мы пока можем говорить лишь о единичной продукции».

Мировая премьера «Туриста» состоялась в центральноафриканской столице 14 мая. Около 20 тысяч человек собрались на стадионе Банги на бесплатный показ. Россияне увидели фильм чуть позже, 19 мая, его показал телеканал НТВ.