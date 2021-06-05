Самолет в США вынужденно сел из-за неадекватного пассажира

Вашингтон, 5 июня. Самолет авиакомпании Delta Airlines, выполнявший рейс из Лос-Анджелеса в Нэшвилл, попытался захватить дебошир, который ломился в кабину пилотов.

Инцидент произошел накануне. Лайнер вылетел из международного аэропорта Лос-Анджелеса и выполнял рейс в Нэшвилл. В какой-то момент один из пассажиров попытался выбить дверь в кабину пилотов с криками об остановке самолета, сообщал сайт 360tv.ru.

Члены экипажа совместно с другими пассажирами справились с нарушителем порядка. Дебошира заковали в наручники-стяжки и уложили на пол. Мужчину передали в руки стражам порядка после приземления в Альбукерке.

Полицейские сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента.