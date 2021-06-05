Политолог Ищенко оценил перспективы России в установлении глобальной гегемонии

Москва, 5 июня. Российская экономика в будущем может значительно расшириться. Политолог и обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко предположил, что будет, если Москва станет гегемоном.

Принцип современной мировой экономики заключается в постоянном развитии, но продолжительный рост может вызывать проблемы, это касается всех стран. Например, на сегодняшний день расширение экономики США приводит государство к кризису.

Ищенко оценил итоги потенциального господства России. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы читателей издания «Украина.ру».

Эксперт считает, что в случае смещения Вашингтона с позиции угнетателя всех стран, Москва может удержать гегемонию лет на 30.

«Если исходить из пределов человеческой жизни, я бы сказал, что на мой век хватит», — отметил политолог.

Он считает, что перманентное господство любой страны в мире неизбежно приведет к кризису. Ищенко уточнил, что экономика РФ ориентируется на внешний рынок, что в переломном состоянии может стать потенциальной угрозой. То есть вероятно, что импортируемые товары станут никому не нужны.

Ранее Россия указала США на ее место в мире в рамках программы ПМЭФ-2021. На экономическом форуме отношения Кремля и Белого дома оказались вне обсуждений.