Кудрин рассказал о статусе доллара после реструктуризации ФНБ

Санкт-Петербург, 5 июня. Глава Счетной палаты заявил, что американская валюта сохранится в качестве средства для расчетов и хранения личных средств.

Жители России смогут полноценно пользоваться долларами в дальнейшем, несмотря на реформу структуры Фонда национального благосостояния, по которой доля валюты в фонде снизится до нуля. Об этом пишет ТАСС.

Так, граждане сохранят право использования американской валюты в качестве средства для совершения расчетов, хранения сбережений и совершения обменных операций.

Как отмечает руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, на принятие решения об изменении доли доллара в ФНБ могли повлиять американские санкции против России.