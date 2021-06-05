Крымский блогер показал на видео, как «небесная канцелярия» помогает победить водную блокаду

Симферополь, 5 июня. Крымский блогер Игорь Корсаков опубликовал на YouTube видео, в котором наглядно показал ситуацию с наполнением Симферопольского водохранилища.

Автор YouTube-канала отметил, что прошедшие в Крыму сильные ливни позитивно повлияли на обстановку с водоснабжением полуострова. Впадающая в Симферопольское водохранилище река Салгир вымыла довольно глубокое русло благодаря дождям.

«Дожди все-таки дают свое. Естественно, что за столь короткий промежуток времени, три-четыре дня очень сильных дождей, Симферопольское водохранилище 100% не наберет. Потому что у него и было-то 10-15% наполнения от проекта. Но сейчас очень хорошо, водичка меня прям радует», — поделился эмоциями Корсаков.

Площадь чаши водохранилища, по словам видеоблогера, растет буквально на глазах.

Prt Scr youtube.com / Igor Korsakov

Пользователи YouTube высоко оценили такую новость. В комментариях множество восторженных отзывов на тему того, что ситуация с водоснабжением в Крыму стабилизируется.

«Принимай, Крым, воду. Господь инвестировал в водный проект Крыма дожди», — отметил один из комментаторов.

«Быть Крыму с водой назло всем недоброжелателям!» — написал еще один.

«Очень нужен дождь в засушливом Крыму! Спасибо небесной канцелярии!» — поблагодарил подписчик.

«Хороший дождь, пополняются реки и водохранилища, и это большая радость, и ждем тепла и солнышка!» — обрадовался другой пользователь.

Часть комментирующих поиронизировала, как эту новость воспримут украинцы, и в особенности киевские власти, с таким упорством добивавшиеся водной блокады полуострова и сейчас лицезреющие победу над ней.

«Доброго времени суток, Игорь и зрители канала, привет с Забайкалья. Засуха отменяется, шумерам беда», — пишет пользователь.

«Какая боль для тарасиков! Еще и первую нитку «СП-2» достроили — просто караул!» — наслаждается происходящим еще один.

Симферопольское водохранилище является одним из самых крупных искусственных водоемов Крыма. Оно было создано в 1954 году. Полный объем может достигать 36 млн кубометров воды.

Ранее крымские власти заявили, что полуостров благодаря комплексу выполненных мер обеспечен водой минимум на год вперед. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также подчеркивал, что вопрос с водой в Крыму принципиально решен.