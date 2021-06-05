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05 июня 14:15
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новостей
14:13
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в сталинке на проспекте Стачек
14:11
Происшествия
Полиция предъявила обвинение обманувшим ветерана ВОВ мошенникам
14:09
Политика
Интервью с Протасевичем заставило аналитика Шрайбмана покинуть Белоруссию
14:07
Технологии
Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»
14:05
Общество
Белая медведица сплясала с пуховым платком в «Роевом ручье»
14:01
Общество
Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
13:56
Происшествия
Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области
13:51
ЦАР
«Мир нуждается в героях»: Стариков рассказал о значении фильма «Турист»
13:50
Политика
Политолог Золотарев объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
13:50
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Певец Тима Белорусских признался, что стал отцом в 16 лет по неопытности
13:49
Экономика
Литве придется искать замену белорусским грузам
13:47
Шоу-бизнес
Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
13:47
Общество
От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
13:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
13:44
Общество
Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
13:44
Общество
Итоги ПМЭФ: Ростовская область ждет крупных инвесторов для реализации новых проектов
13:40
Общество
Глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию
13:40
Происшествия
Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель парома в Сыктывкаре
13:38
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Крымский блогер показал на видео, как «небесная канцелярия» помогает победить водную блокаду

  /   Обновлено: 05 июня 2021 14:09
Политика
Крымский блогер показал на видео, как «небесная канцелярия» помогает победить водную блокаду
Prt Scr youtube.com  /  Igor Korsakov

Симферополь, 5 июня. Крымский блогер Игорь Корсаков опубликовал на YouTube видео, в котором наглядно показал ситуацию с наполнением Симферопольского водохранилища.

Автор YouTube-канала отметил, что прошедшие в Крыму сильные ливни позитивно повлияли на обстановку с водоснабжением полуострова. Впадающая в Симферопольское водохранилище река Салгир вымыла довольно глубокое русло благодаря дождям.

«Дожди все-таки дают свое. Естественно, что за столь короткий промежуток времени, три-четыре дня очень сильных дождей, Симферопольское водохранилище 100% не наберет. Потому что у него и было-то 10-15% наполнения от проекта. Но сейчас очень хорошо, водичка меня прям радует», — поделился эмоциями Корсаков.

Площадь чаши водохранилища, по словам видеоблогера, растет буквально на глазах.

Крымский блогер показал на видео, как «небесная канцелярия» помогает победить водную блокаду
Prt Scr youtube.com  / Igor Korsakov

Пользователи YouTube высоко оценили такую новость. В комментариях множество восторженных отзывов на тему того, что ситуация с водоснабжением в Крыму стабилизируется.

«Принимай, Крым, воду. Господь инвестировал в водный проект Крыма дожди», — отметил один из комментаторов.

«Быть Крыму с водой назло всем недоброжелателям!» — написал еще один.

«Очень нужен дождь в засушливом Крыму! Спасибо небесной канцелярии!» — поблагодарил подписчик.

«Хороший дождь, пополняются реки и водохранилища, и это большая радость, и ждем тепла и солнышка!» — обрадовался другой пользователь.

Часть комментирующих поиронизировала, как эту новость воспримут украинцы, и в особенности киевские власти, с таким упорством добивавшиеся водной блокады полуострова и сейчас лицезреющие победу над ней.

«Доброго времени суток, Игорь и зрители канала, привет с Забайкалья. Засуха отменяется, шумерам беда», — пишет пользователь.

«Какая боль для тарасиков! Еще и первую нитку «СП-2» достроили — просто караул!» — наслаждается происходящим еще один.

Симферопольское водохранилище является одним из самых крупных искусственных водоемов Крыма. Оно было создано в 1954 году. Полный объем может достигать 36 млн кубометров воды.

Ранее крымские власти заявили, что полуостров благодаря комплексу выполненных мер обеспечен водой минимум на год вперед. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также подчеркивал, что вопрос с водой в Крыму принципиально решен.

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Все новости / Политика / Крымский блогер показал на видео, как «небесная канцелярия» помогает победить водную блокаду
крым вода ливни дожди симферопольское водохранилище
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