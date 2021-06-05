Россельхознадзор предложил регулировать цены на продукты в РФ по примеру США

Санкт-Петербург, 5 июня. Россия может последовать примеру США и Канады в госрегулировании цен на социально значимые продукты, считает глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его мнению, для снижения стоимости продовольствия необходимо увеличивать производство. Как считает Данкверт, это можно сделать с помощью системных мер поддержки.

«Либо мы поддерживаем те слои населения, которые требуют поддержки, либо мы поддерживаем производителей», — цитирует руководителя Россельхознадзора РБК.

Он указал, что власти Канады частично регулируют рынок зерновых, молока, яиц и продукции птицеводства. Однако, по социально значимым продуктам можно использовать американский опыт, считает Данкверт.

Он уточнил, что речь идет о создании интервенционных фондов для социально значимых товаров по аналогии с интервенционным фондом для зерна. Когда зерно дешевеет, государственный агент закупает его в фонд, чтобы повысить цены, а когда стоимость продукции растет, то государство продает зерно.

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов ранее рассказал о роли государства в регулировании цен на продукты. Он подчеркнул, что политика заморозки стоимости отдельных товаров является временной мерой.

Руководитель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович в свою очередь, предложил для решения проблемы с ростом цен на продукты применить метод Глеба Жеглова, сообщает INFOX. По его словам, государство должно выстраивать свои отношения с «жадными» продавцами.