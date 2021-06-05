Российский «Спутник V» пробился к народу Бразилии

Бразилиа, 5 июня. Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) одобрило запрос нескольких штатов на импорт и использование российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщается на официальной странице фармрегулятора в Twitter.

A Diretoria Colegiada da Anvisa aprovou nesta sexta-feira (4/6) a importação excepcional das vacinas Covaxin e Sputnik V com distribuição e uso controlados. Para saber mais, acesse https://t.co/fwSWVfoMAU#anvisa #covid19 #coronavirus #vacinacovid19 #importacaoexcepcional pic.twitter.com/1ZImJeaDVI — Anvisa (@anvisa_oficial) June 5, 2021

Коллегиальный совет Anvisa одобрил большинством голосов импорт и временное экстренное использование российской вакцины. В пользу этого решения проголосовали директора Алекс Машаду, Мейрузи Соуза, Антониу Барра Торрис и Ромизон Родригис Мота. Только Криштиани Жордан Гомис выступил против импорта препарата.

Manila Bulletin: A new batch of #SputnikV will arrive in the #Philippines on Sunday night

????https://t.co/AbHuaOSavD pic.twitter.com/uMbO0IMLY4 — Sputnik V (@sputnikvaccine) May 30, 2021

Вакцина будет импортирована в ограниченном количестве и сможет быть применена в штатах Баия (300 тысяч доз), Мараньян (141 тысяча), Сержипи (46 тысяч), Сеара (183 тысячи), Пернамбуку (192 тысячи) и Пиауи (66 тысяч).

«Согласно решению Anvisa, «Спутник V» будет использоваться в Бразилии. Бразилия стала 67-й страной, одобрившей использование вакцины «Спутник V». Наша команда полностью ответила на все вопросы от Anvisa касательно эффективности и безопасности препарата», — написано на официальной странице российской вакцины в Twitter.

#SputnikV will be used in Brazil following ANVISA’s approval. Brazil has become the 67th country in the world to authorize Sputnik V. The Sputnik V team fully answered all questions from ANVISA on the vaccine’s efficacy & safety ????????

????https://t.co/JnsNHFRT7V — Sputnik V (@sputnikvaccine) June 5, 2021

Бразильский фармрегулятор выдвинул некоторые условия для импорта препарата. Так, все партии «Спутника V», отправляемые в Бразилию, должны быть произведены в лабораториях, проверенных Anvisa. Также с поставками должны предоставляться сертификаты, указывающие на отсутствие «живого» аденовируса.

При этом вакцина может применяться для вакцинации взрослого населения от 18 до 60 лет, кроме беременных женщин и кормящих матерей.

Global Look Press / © Hussain Ali/Keystone Press Agency

По словам директора РФПИ Кирилла Дмитриева, вакцина «Спутник V» будет доставлена в Бразилию в июле.

Фармакологический регулятор Anvisa ранее отложил одобрение российской вакцины, отметив, что аденовирус, якобы содержащийся в ней, может привести к серьезным побочным эффектам.