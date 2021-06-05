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ФАН публикует видео с места пожара в сталинке на проспекте Стачек
14:11
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Полиция предъявила обвинение обманувшим ветерана ВОВ мошенникам
14:09
Политика
Интервью с Протасевичем заставило аналитика Шрайбмана покинуть Белоруссию
14:07
Технологии
Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»
14:05
Общество
Белая медведица сплясала с пуховым платком в «Роевом ручье»
14:01
Общество
Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
13:56
Происшествия
Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области
13:51
ЦАР
«Мир нуждается в героях»: Стариков рассказал о значении фильма «Турист»
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Литве придется искать замену белорусским грузам
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Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
13:47
Общество
От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
13:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
13:44
Общество
Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
13:44
Общество
Итоги ПМЭФ: Ростовская область ждет крупных инвесторов для реализации новых проектов
13:40
Общество
Глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию
13:40
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Российский «Спутник V» пробился к народу Бразилии

  /   Обновлено: 05 июня 2021 13:24
Латинская Америка
Российский «Спутник V» пробился к народу Бразилии
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Бразилиа, 5 июня. Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) одобрило запрос нескольких штатов на импорт и использование российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщается на официальной странице фармрегулятора в Twitter.

Коллегиальный совет Anvisa одобрил большинством голосов импорт и временное экстренное использование российской вакцины. В пользу этого решения проголосовали директора Алекс Машаду, Мейрузи Соуза, Антониу Барра Торрис и Ромизон Родригис Мота. Только Криштиани Жордан Гомис выступил против импорта препарата.

Вакцина будет импортирована в ограниченном количестве и сможет быть применена в штатах Баия (300 тысяч доз), Мараньян (141 тысяча), Сержипи (46 тысяч), Сеара (183 тысячи), Пернамбуку (192 тысячи) и Пиауи (66 тысяч).

«Согласно решению Anvisa, «Спутник V» будет использоваться в Бразилии. Бразилия стала 67-й страной, одобрившей использование вакцины «Спутник V». Наша команда полностью ответила на все вопросы от Anvisa касательно эффективности и безопасности препарата», — написано на официальной странице российской вакцины в Twitter.

Бразильский фармрегулятор выдвинул некоторые условия для импорта препарата. Так, все партии «Спутника V», отправляемые в Бразилию, должны быть произведены в лабораториях, проверенных Anvisa. Также с поставками должны предоставляться сертификаты, указывающие на отсутствие «живого» аденовируса.

При этом вакцина может применяться для вакцинации взрослого населения от 18 до 60 лет, кроме беременных женщин и кормящих матерей.

Российский «Спутник V» пробился к народу Бразилии
Global Look Press  / © Hussain Ali/Keystone Press Agency

По словам директора РФПИ Кирилла Дмитриева, вакцина «Спутник V» будет доставлена в Бразилию в июле.

Фармакологический регулятор Anvisa ранее отложил одобрение российской вакцины, отметив, что аденовирус, якобы содержащийся в ней, может привести к серьезным побочным эффектам.

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Все новости / Латинская Америка / Российский «Спутник V» пробился к народу Бразилии
россия бразилия вакцина спутник V
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