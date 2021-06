Российский «Спутник V» пробился к народу Бразилии

Бразилиа, 5 июня. Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) одобрило запрос нескольких штатов на импорт и использование российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщается на официальной странице фармрегулятора в Twitter.

Коллегиальный совет Anvisa одобрил большинством голосов импорт и временное экстренное использование российской вакцины. В пользу этого решения проголосовали директора Алекс Машаду, Мейрузи Соуза, Антониу Барра Торрис и Ромизон Родригис Мота. Только Криштиани Жордан Гомис выступил против импорта препарата.

Вакцина будет импортирована в ограниченном количестве и сможет быть применена в штатах Баия (300 тысяч доз), Мараньян (141 тысяча), Сержипи (46 тысяч), Сеара (183 тысячи), Пернамбуку (192 тысячи) и Пиауи (66 тысяч).

