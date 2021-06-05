Источник НМ ЛНР: Протасевичу грозит «расстрел» в Донбассе

Луганск, 5 июня. Белорусский блогер Роман Протасевич может получить высшую форму наказания за «преступления против человечности» в Донбассе.

Как сообщил высокопоставленный источник в Народной милиции ЛНР, бывшему главреду Telegram-канала Nexta, признанному экстремистским в Белоруссии, может грозить «расстрел» в случае экстрадиции в Луганскую Народную Республику.

Ранее в Луганске уже опровергали заявления о том, что Протасевич занимался журналистской деятельностью в Донбассе. По словам офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, блогер служил снайпером в украинском батальоне «Азов».

При этом министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего подчеркнул, что действия Протасевича носят характер преступления против жителей Донбасса.