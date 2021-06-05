Рогозин назвал стоимость создания спутниковой системы «Сфера»

Москва, 5 июня. Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что ассигнования на систему спутниковой связи и навигации «Сфера» составят около 800 миллиардов рублей.

Рогозин заявил об этом в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. При этом он подчеркнул, что расходы бюджета составят меньшую часть от данной суммы.

По словам Рогозина, внебюджетное финансирование «Сферы» должно составить порядка 500 миллиардов рублей.

Ранее руководитель Роскосмоса объяснил полную абсурдность скорого пилотируемого полета на Марс и назвал его «маркетинговой идеей».