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05 июня 14:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:13
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в сталинке на проспекте Стачек
14:11
Происшествия
Полиция предъявила обвинение обманувшим ветерана ВОВ мошенникам
14:09
Политика
Интервью с Протасевичем заставило аналитика Шрайбмана покинуть Белоруссию
14:07
Технологии
Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»
14:05
Общество
Белая медведица сплясала с пуховым платком в «Роевом ручье»
14:01
Общество
Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
13:56
Происшествия
Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области
13:51
ЦАР
«Мир нуждается в героях»: Стариков рассказал о значении фильма «Турист»
13:50
Политика
Политолог Золотарев объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
13:50
Шоу-бизнес
Певец Тима Белорусских признался, что стал отцом в 16 лет по неопытности
13:49
Экономика
Литве придется искать замену белорусским грузам
13:47
Шоу-бизнес
Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
13:47
Общество
От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
13:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
13:44
Общество
Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
13:44
Общество
Итоги ПМЭФ: Ростовская область ждет крупных инвесторов для реализации новых проектов
13:40
Общество
Глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию
13:40
Происшествия
Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель парома в Сыктывкаре
13:38
Общество
Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры на Стачек двух кошек
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Рогозин назвал стоимость создания спутниковой системы «Сфера»

Технологии
Рогозин назвал стоимость создания спутниковой системы «Сфера»
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 5 июня. Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что ассигнования на систему спутниковой связи и навигации «Сфера» составят около 800 миллиардов рублей.

Рогозин заявил об этом в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. При этом он подчеркнул, что расходы бюджета составят меньшую часть от данной суммы.

По словам Рогозина, внебюджетное финансирование «Сферы» должно составить порядка 500 миллиардов рублей.

Ранее руководитель Роскосмоса объяснил полную абсурдность скорого пилотируемого полета на Марс и назвал его «маркетинговой идеей».

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Все новости / Технологии / Рогозин назвал стоимость создания спутниковой системы «Сфера»
роскосмос рогозин сфера
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