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05 июня 14:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:13
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в сталинке на проспекте Стачек
14:11
Происшествия
Полиция предъявила обвинение обманувшим ветерана ВОВ мошенникам
14:09
Политика
Интервью с Протасевичем заставило аналитика Шрайбмана покинуть Белоруссию
14:07
Технологии
Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»
14:05
Общество
Белая медведица сплясала с пуховым платком в «Роевом ручье»
14:01
Общество
Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
13:56
Происшествия
Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области
13:51
ЦАР
«Мир нуждается в героях»: Стариков рассказал о значении фильма «Турист»
13:50
Политика
Политолог Золотарев объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
13:50
Шоу-бизнес
Певец Тима Белорусских признался, что стал отцом в 16 лет по неопытности
13:49
Экономика
Литве придется искать замену белорусским грузам
13:47
Шоу-бизнес
Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
13:47
Общество
От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
13:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
13:44
Общество
Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
13:44
Общество
Итоги ПМЭФ: Ростовская область ждет крупных инвесторов для реализации новых проектов
13:40
Общество
Глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию
13:40
Происшествия
Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель парома в Сыктывкаре
13:38
Общество
Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры на Стачек двух кошек
13:37
Происшествия
Полицейские задержали в Оренбурге двух человек после драки с таксистом
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Актер Донни Йен присоединится к Киану Ривзу в фильме «Джон Уик — 4»

Общество
Актер Донни Йен присоединится к Киану Ривзу в фильме «Джон Уик — 4»
Global Look Press  /  Jayne Russell/Geisler-Fotopress

Лос-Анджелес, 5 июня. Китайский актер Донни Йен снимется в четвертой части боевика «Джон Уик». Продюсеры фильма считают, что звезда привнесет во франшизу свою безумную энергетику.

Донни Йен считается одним из самых успешных и популярных актеров азиатского происхождения. Многим зрителям он известен по фильмам «Три икса: Возвращение Ксандера Кейджа», «Изгой-один: Звездные войны. Истории», а также по драме «Ип Ман». Мировую славу Донни Йену принес его уникальный стиль экранного боя. Именно поэтому создатели боевика «Джон Уик», количество драк в котором зашкаливает, считают большой удачей заполучить такого актера в каст.

«Нам очень повезло, что Донни Йен присоединился к франшизе. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним в этой захватывающей новой роли», — рассказал один из продюсеров франшизы Чад Стахелски в интервью Deadline.

Детали сюжета нового «Джона Уика» пока не разглашаются. Однако известно, что Йен сыграет старинного друга героя Киану Ривза. Съемки боевика начнутся уже этим летом и пройдут сразу в трех странах: Германии, Франции и Японии.

Ранее сценарист Джон Логан, работавший над фильмами «Координаты ««Скайфолл» и «Спектр», выразил свои опасения за судьбу бондианы. Права на франшизу частично приобрел Amazon.

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Все новости / Общество / Актер Донни Йен присоединится к Киану Ривзу в фильме «Джон Уик — 4»
кино фильмы джон уик донни йен
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