Актер Донни Йен присоединится к Киану Ривзу в фильме «Джон Уик — 4»

Лос-Анджелес, 5 июня. Китайский актер Донни Йен снимется в четвертой части боевика «Джон Уик». Продюсеры фильма считают, что звезда привнесет во франшизу свою безумную энергетику.

Донни Йен считается одним из самых успешных и популярных актеров азиатского происхождения. Многим зрителям он известен по фильмам «Три икса: Возвращение Ксандера Кейджа», «Изгой-один: Звездные войны. Истории», а также по драме «Ип Ман». Мировую славу Донни Йену принес его уникальный стиль экранного боя. Именно поэтому создатели боевика «Джон Уик», количество драк в котором зашкаливает, считают большой удачей заполучить такого актера в каст.

«Нам очень повезло, что Донни Йен присоединился к франшизе. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним в этой захватывающей новой роли», — рассказал один из продюсеров франшизы Чад Стахелски в интервью Deadline.

Детали сюжета нового «Джона Уика» пока не разглашаются. Однако известно, что Йен сыграет старинного друга героя Киану Ривза. Съемки боевика начнутся уже этим летом и пройдут сразу в трех странах: Германии, Франции и Японии.

Ранее сценарист Джон Логан, работавший над фильмами «Координаты ««Скайфолл» и «Спектр», выразил свои опасения за судьбу бондианы. Права на франшизу частично приобрел Amazon.