Дуэйн Скала Джонсон спродюсирует боевик «Экстренный контакт» с актером из «Аквамена»

Лос-Анджелес, 5 июня. Актер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный также под псевдонимом Скала, выступит продюсером нового боевика «Экстренный контакт». В фильме сыграет Яхья Абдул-Матин II.

Как стало известно изданию The Hollywood Reporter, производством ленты займется студия Warner Bros. Сценарий для боевика напишут Рори Хайнс и Сохраб Ноширвани, являющиеся авторами «Мавританца».

Абдул-Матин, известный зрителям по фильмам «Аквамен» и «Отжиг», сыграет главную роль в «Экстренном контакте», а также выступит сопродюсером проекта. Сюжет ленты, которую спродюсирует Скала, пока не разглашается, но известно, что фильм будет связан с андеграундной музыкальной сценой техасского города Остин.

Дуэйн Джонсон появится в главной роли в фильме от DC Entertainment «Черный Адам». Актер рассказал, что тщательно готовится к воплощению этого персонажа на экране.