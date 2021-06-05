Глава «Лукойл» назвал актуальные риски для нефтяного сектора

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 14:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:13
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в сталинке на проспекте Стачек
14:11
Происшествия
Полиция предъявила обвинение обманувшим ветерана ВОВ мошенникам
14:09
Политика
Интервью с Протасевичем заставило аналитика Шрайбмана покинуть Белоруссию
14:07
Технологии
Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»
14:05
Общество
Белая медведица сплясала с пуховым платком в «Роевом ручье»
14:01
Общество
Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
13:56
Происшествия
Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области
13:51
ЦАР
«Мир нуждается в героях»: Стариков рассказал о значении фильма «Турист»
13:50
Политика
Политолог Золотарев объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
13:50
Шоу-бизнес
Певец Тима Белорусских признался, что стал отцом в 16 лет по неопытности
13:49
Экономика
Литве придется искать замену белорусским грузам
13:47
Шоу-бизнес
Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
13:47
Общество
От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
13:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
13:44
Общество
Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
13:44
Общество
Итоги ПМЭФ: Ростовская область ждет крупных инвесторов для реализации новых проектов
13:40
Общество
Глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию
13:40
Происшествия
Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель парома в Сыктывкаре
13:38
Общество
Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры на Стачек двух кошек
13:37
Происшествия
Полицейские задержали в Оренбурге двух человек после драки с таксистом
Все новости
05 июня 14:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:13
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в сталинке на проспекте Стачек
14:11
Происшествия
Полиция предъявила обвинение обманувшим ветерана ВОВ мошенникам
14:09
Политика
Интервью с Протасевичем заставило аналитика Шрайбмана покинуть Белоруссию
14:07
Технологии
Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»
14:05
Общество
Белая медведица сплясала с пуховым платком в «Роевом ручье»
14:01
Общество
Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
13:56
Происшествия
Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области
13:51
ЦАР
«Мир нуждается в героях»: Стариков рассказал о значении фильма «Турист»
13:50
Политика
Политолог Золотарев объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
13:50
Шоу-бизнес
Певец Тима Белорусских признался, что стал отцом в 16 лет по неопытности
13:49
Экономика
Литве придется искать замену белорусским грузам
13:47
Шоу-бизнес
Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
13:47
Общество
От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
13:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
13:44
Общество
Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
13:44
Общество
Итоги ПМЭФ: Ростовская область ждет крупных инвесторов для реализации новых проектов
13:40
Общество
Глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию
13:40
Происшествия
Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель парома в Сыктывкаре
13:38
Общество
Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры на Стачек двух кошек
13:37
Происшествия
Полицейские задержали в Оренбурге двух человек после драки с таксистом
Все новости

Глава «Лукойл» назвал актуальные риски для нефтяного сектора

Экономика
Глава «Лукойл» назвал актуальные риски для нефтяного сектора
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 5 июня. Президент «Лукойла» Вагит Алекперов рассказал о перспективах нефтяного рынка после пандемии и указал на возможные негативные факторы.

Глобальное распространение коронавируса серьезно повлияло на мировую экономику, в том числе затронув нефтяную сферу. По мнению совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, сектор сможет реабилитироваться после коронакризиса только к весне следующего года. Об этом пишет ТАСС.

Алекперов добавил, что ценовые колебания могут попасть в дальнейшем в коридор «от нуля до бесконечности». Собеседник издания также акцентировал внимание на том, что у нефтяной отрасли сохраняются в настоящее время определенные риски, выраженные несколькими факторами.

Соглашение ОПЕК+ зафиксировало разрешенные объемы нефтедобычи, однако в случае нарушения каким-либо государством договоренностей, на рынок может попасть порядка 5 млн баррелей удержанной нефти. Помимо этого, отмечает Алекперов, если с Ирана будут сняты санкции, то это приведет к появлению дополнительных 1,5 млн баррелей нефти. Все это сказывается на некоторой непредсказуемости дальнейшего развития событий.

Глава компании также со скепсисом отнесся к заявлению Международного энергетического агентства о том, что мир в скором времени сможет уйти от использования традиционных энергоисточников.

Другая энергетическая компания России, «Роснефть», анонсировала новый проект в сотрудничестве с Катаром. В стране появится научный лабораторный комплекс, сообщает «ФедералПресс».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Глава «Лукойл» назвал актуальные риски для нефтяного сектора
прогноз алекперов лукойл цена на нефть ОПЕК+
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 98566 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 69069 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 58681 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 55517 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 53766 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru