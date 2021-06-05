Глава «Лукойл» назвал актуальные риски для нефтяного сектора

Санкт-Петербург, 5 июня. Президент «Лукойла» Вагит Алекперов рассказал о перспективах нефтяного рынка после пандемии и указал на возможные негативные факторы.

Глобальное распространение коронавируса серьезно повлияло на мировую экономику, в том числе затронув нефтяную сферу. По мнению совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, сектор сможет реабилитироваться после коронакризиса только к весне следующего года. Об этом пишет ТАСС.

Алекперов добавил, что ценовые колебания могут попасть в дальнейшем в коридор «от нуля до бесконечности». Собеседник издания также акцентировал внимание на том, что у нефтяной отрасли сохраняются в настоящее время определенные риски, выраженные несколькими факторами.

Соглашение ОПЕК+ зафиксировало разрешенные объемы нефтедобычи, однако в случае нарушения каким-либо государством договоренностей, на рынок может попасть порядка 5 млн баррелей удержанной нефти. Помимо этого, отмечает Алекперов, если с Ирана будут сняты санкции, то это приведет к появлению дополнительных 1,5 млн баррелей нефти. Все это сказывается на некоторой непредсказуемости дальнейшего развития событий.

Глава компании также со скепсисом отнесся к заявлению Международного энергетического агентства о том, что мир в скором времени сможет уйти от использования традиционных энергоисточников.

Другая энергетическая компания России, «Роснефть», анонсировала новый проект в сотрудничестве с Катаром. В стране появится научный лабораторный комплекс, сообщает «ФедералПресс».