Речной теплоход «Барракуда» затонул недалеко от Самары

Самара, 5 июня. Инцидент произошел в районе острова Поджабный. Судно полностью затонуло, жертв и пострадавших среди его экипажа нет.

Информацию о крушении теплохода «Барракуда» распространило управление МЧС РФ по Самарской области. Для обследования места затопления направлены специалисты ГКУ «ПСС Самарской области» и центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области.

«Барракуда» затонула во время транспортировки земснаряда. МЧС информирует, что инцидент не окажет влияния на судоходство по Волге в районе Самары.

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