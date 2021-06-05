Захарова назвала цели участников ПМЭФ

Санкт-Петербург, 5 июня. Основной целью участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) является «показать себя», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ПМЭФ можно называть ярмаркой, форумом и даже выставкой, написала дипломат в Telegram-канале. Однако принцип этого мероприятия остается неизменным. Все стремятся «показать товар лицом», чтобы выгоднее его продать.

В ходе форума люди видят эти «лица» такими, какие они есть на самом деле. ПМЭФ прекрасно справляется с трансляцией объекта во всей его красе, подчеркнула Захарова. По мнению политика, здесь-то наблюдающим и предстоит выбор.

«Теперь выбирайте. Хотели свободы — а вот она. Свобода выбора», — пояснила она в соцсети.

Ранее стало известно, что в рамках форума власти Республики Крым планируют заключить порядка 13 договоров. Это будут соглашения в области туризма и межрегионального партнерства.