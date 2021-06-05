Чем ответить Франции за издевательство над Яной Сизиковой? Колонка Сергея Малинковича

Похоже, для россиян пребывание в Европе становится все более проблематичным и небезопасным. Речь, как выясняется, идет далеко не только о тех, кого могут подозревать в причастности к спецслужбам или к любым госструктурам.

Вечером 3 июня французская полиция задержала российскую участницу Открытого чемпионата Франции по теннису Яну Сизикову, девушка только успела закончить сеанс оздоровительного массажа. И цап — она уже была в руках ажанов, то есть французских полицейских. Взяли россиянку по обвинению в «спортивной коррупции». Мир спорта, как я уже писал в статье о ссоре футбольных корпораций, — это мир больших денег, больших страстей и больших интриг. Но все же спорт — не криминал, в нем не орудуют, как говорится, исключительно полицейские и воры. Есть контроль за применением допинга, есть мониторинг скрытых «договорняков», этим занимаются своего рода квалификационные службы. На моей памяти это первый раз за последние годы, когда в ситуацию — в общем-то типичную для профессионального спорта, где всегда судачат о поддавках, — столь нагло и грубо вмешивается полиция. Убежден, все дело в том, что Сизикова — россиянка. Евросоюз хочет показать, как он строг к нашей стране и к нашим гражданам.

26-летняя Сизикова была задержана после игры на турнире «Ролан Гаррос» (Roland Garros) в женском парном разряде, но подозрения полиции связаны с прошлогодним матчем. На прошлом Открытом чемпионате Франции Сизикова в паре с американкой Мэдисон Бренгл проиграли сильным румынским теннисисткам. Конкретно полицейская Центральная служба по скачкам, гонкам и играм недовольна тем, что Сизикова и Бренгл проиграли тогда один из геймов, причем на своей подаче, и Сизикова сделала две двойных ошибки на подаче, а на победу румынок именно в этом гейме в разных странах были поставлены десятки тысяч евро. Только почему-то за американкой Бренгл никто не охотится, а нашу Сизикову потащили в участок.

Насколько обоснованы обвинения и есть ли у французов доказательства? Видимо, прямых улик у следствия нет, ведь спустя сутки, 4 июня, Сизикова была освобождена без предъявления обвинений и в шоковом состоянии. Скорее всего, у французских спецслужб были в отношении Сизиковой более серьезные намерения, но активность российского посольства в сложившейся ситуации вынудила наследников Мегрэ не только освободить россиянку, но и не препятствовать ей в возможном намерении покинуть негостеприимный Париж. Изначально французы действовали весьма ретиво — в гостиничном номере Сизиковой одновременно с арестом начался обыск, а саму ее сразу оформили на 72 часа, прекрасно зная, что у не входящей в элиту тенниса спортсменки нет своего адвоката. Поневоле вспомнишь добрым словом советские времена, когда к каждой выезжавшей за рубеж спортивной команде СССР был прикреплен сотрудник КГБ, который профилактировал любые провокации.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

После случая с Сизиковой и некоторых аналогичных случаев в последние годы такая практика уже не кажется избыточной. Ведь тон и комментарии французских газет по отношению к Сизиковой предельно агрессивны, ее представляют звездой спортивной коррупции, тогда как, положа руку на сердце, большой звездой тенниса Яна Сизикова совсем не является. Провокативная основа действий французских властей и стоящих за ними политиков у меня лично сомнений не вызывает! Что же до сути обвинений в адрес Сизиковой и попавшей с ней вместе в неприятную историю американки, то здесь, конечно, трудно сказать что-то определенное.

Наказание за «договорняки» в теннисе более строгие, чем даже за применение допинга. В последние годы пожизненную дисквалификацию за причастность к договорным матчам получили бразильские теннисисты Диего Матос и Жоау Соуза, украинец Дмитрий Баданов, россиянин Андрей Куманцов, греки Константинос Микос и Александрос Якупович, египтянин Юссеф Хоссам, украинка Елена Плоскина и другие. Последний случай с нашими соотечественницами — пожизненная дисквалификация Софьи Дмитриевой и Алии Мердеевой в январе 2021 года. Теперь эти две девушки, посвятившие теннису всю жизнь, вынуждены подрабатывать частными уроками.

В Федерации тенниса России (ФТР) заняли сдержанную позицию: мол, договорняк не исключен, но «шлейф от обвинений тянется еще с ноября прошлого года, однако по сей день никаких доказательств или официальных бумаг представлено не было». Такую сдержанность можно было бы поддержать, если бы не грубая полицейская акция в отношении россиянки. Об этом в заявлении ФТР нет ни слова. Но много ли мы слышали об арестах на 72 часа иностранных спортсменов, подозреваемых в спортивной коррупции?! Обычно речь идет только о штрафах и дисквалификации. В данном же случае, независимо от виновности или невиновности Сизиковой, Франция хотела представить россиянку как опасную преступницу, место которой — в тюрьме. И на этот демарш Россия, безусловно, должна ответить, а главное — принять меры по защите наших спортсменов, находящихся за рубежом. Провокации в их адрес будут, по-видимому, нарастать, как и умелое использование для таких провокаций ошибок, просчетов и проступков наших соотечественников. Чем конкретно ответить охамевшей Франции, пусть думают наши дипломаты и спецслужбы. Можно прихватить у нас пару французских спортсменов на Евро-2020 по подозрению в коррупции или за дебош, который наверняка будет иметь место.

А громкий скандал, возможно, сослужит Яне Сизиковой совсем иную службу. Если она будет вынуждена покинуть мир большого тенниса, то сможет написать мемуары в жанре детектива или же податься в кинематограф. Внешние данные ей это позволяют.