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05 июня 14:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:13
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в сталинке на проспекте Стачек
14:11
Происшествия
Полиция предъявила обвинение обманувшим ветерана ВОВ мошенникам
14:09
Политика
Интервью с Протасевичем заставило аналитика Шрайбмана покинуть Белоруссию
14:07
Технологии
Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»
14:05
Общество
Белая медведица сплясала с пуховым платком в «Роевом ручье»
14:01
Общество
Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
13:56
Происшествия
Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области
13:51
ЦАР
«Мир нуждается в героях»: Стариков рассказал о значении фильма «Турист»
13:50
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Политолог Золотарев объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
13:50
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Певец Тима Белорусских признался, что стал отцом в 16 лет по неопытности
13:49
Экономика
Литве придется искать замену белорусским грузам
13:47
Шоу-бизнес
Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
13:47
Общество
От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
13:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
13:44
Общество
Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
13:44
Общество
Итоги ПМЭФ: Ростовская область ждет крупных инвесторов для реализации новых проектов
13:40
Общество
Глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию
13:40
Происшествия
Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель парома в Сыктывкаре
13:38
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От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы

Общество
От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
pixabay.com  /  Free-Photos

Колоссальное влияние человека на окружающую среду ощутили на себе все страны мира. Негативное воздействие привело к загрязнению океана, таянию ледников, опустыниванию, сокращению площади лесов и другим последствиям. Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды, в этом году он посвящен теме восстановления экосистем и отношению человека к планете. Директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог России Андрей Пешков рассказал ФАН, почему восстановление экосистем — ключевая задача человечества.

В этом году во Всемирный день окружающей среды стартует Десятилетие ООН по восстановлению экосистем. Задача программы — обратить внимание на деградированные и разрушенные экосистемы и избежать исчезновения миллиона видов животных и растений. Экологи считают, что эта программа — последний шанс предотвратить наихудшие последствия изменения климата.

От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
pixabay.com  / 

Пешков объяснил, что экосистемы окружают человека, без них он не может существовать, но он сам разрушает место, где живет.

«Те, кто догадался, что надо сохранять среду, без которой не можешь жить, объединились в инициативе Организации Объединенных Наций по восстановлению нарушенных экосистем. Они появляются везде, где побывал человек, даже где не побывал сказывается его зловредное влияние. В середине океана человек практически не бывает, но мусорные острова на тысячи квадратов растут. Если не хотим лететь и осваивать Марс, то придется ухаживать за Землей — маленькой и хорошенькой планетой — и ограничивать безумное негативное воздействие на окружающую среду», — отметил эколог.

Пешков обратил внимание, что даже сам термин «окружающая среда» появился потому, что человек оказал серьезное влияние на природу и изменил ее.

«Природу надо охранять, чтобы она не стала окружающей средой. Для этого нужно минимизировать негативное воздействие человека», — добавил эксперт.

Кроме того, 5 июня в России отмечается День эколога — по всей стране проходят акции в защиту окружающей среды, мероприятия по очистке водоемов, озеленению городов. Активисты призывают взрослых привлечь детей к защите Земли и донести до подрастающего поколения важность сохранения природы.

Ранее Федеральное агентство новостей провело расследование и выяснило причину массовой гибели нерп и тюленей в Финском заливе. О проблеме рассказали жители Петербурга и Ленобласти. Гуляющие по пляжам курортов Санкт-Петербурга в ужасе находили сразу по несколько трупов ластоногих.

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Все новости / Общество / От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
андрей пешков экология природа
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