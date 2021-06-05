От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы

Колоссальное влияние человека на окружающую среду ощутили на себе все страны мира. Негативное воздействие привело к загрязнению океана, таянию ледников, опустыниванию, сокращению площади лесов и другим последствиям. Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды, в этом году он посвящен теме восстановления экосистем и отношению человека к планете. Директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог России Андрей Пешков рассказал ФАН, почему восстановление экосистем — ключевая задача человечества.

В этом году во Всемирный день окружающей среды стартует Десятилетие ООН по восстановлению экосистем. Задача программы — обратить внимание на деградированные и разрушенные экосистемы и избежать исчезновения миллиона видов животных и растений. Экологи считают, что эта программа — последний шанс предотвратить наихудшие последствия изменения климата.

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Пешков объяснил, что экосистемы окружают человека, без них он не может существовать, но он сам разрушает место, где живет.

«Те, кто догадался, что надо сохранять среду, без которой не можешь жить, объединились в инициативе Организации Объединенных Наций по восстановлению нарушенных экосистем. Они появляются везде, где побывал человек, даже где не побывал сказывается его зловредное влияние. В середине океана человек практически не бывает, но мусорные острова на тысячи квадратов растут. Если не хотим лететь и осваивать Марс, то придется ухаживать за Землей — маленькой и хорошенькой планетой — и ограничивать безумное негативное воздействие на окружающую среду», — отметил эколог.

Пешков обратил внимание, что даже сам термин «окружающая среда» появился потому, что человек оказал серьезное влияние на природу и изменил ее.

«Природу надо охранять, чтобы она не стала окружающей средой. Для этого нужно минимизировать негативное воздействие человека», — добавил эксперт.

Кроме того, 5 июня в России отмечается День эколога — по всей стране проходят акции в защиту окружающей среды, мероприятия по очистке водоемов, озеленению городов. Активисты призывают взрослых привлечь детей к защите Земли и донести до подрастающего поколения важность сохранения природы.

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