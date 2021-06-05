Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов

Улан-Батор, 5 июня. Кандидат на пост главы государства в Монголии Дангаасурэнгийн Энхбат получил положительный результат теста на COVID-19, тогда как до выборов президента осталось всего четыре дня.

Вместе с ним коронавирусом заразилась супруга политика. Информацию о диагнозе подтвердил сам Энхбат в своем Twitter. После получения результата теста он ушел на самоизоляцию. Характерных для COVID-19 симптомов у кандидата на пост лидера страны и его супруги пока не наблюдается. Жена Энхбата прошла первый этап процедуры вакцинации препаратом Sinopharm.

«К настоящему моменту мы находимся на самоизоляции, и пока у нас нет никаких симптомов», — написал монгольский политик в социальной сети.

Энхбат представляет Коалицию правых избирателей. Выборы главы государства в Монголии пройдут 9 июня.