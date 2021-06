Байден даст НКО право выбирать мигрантов, которых нельзя депортировать из США

Вашингтон, 5 июня. Администрация президента США Джозефа Байдена поручила шести специальным комиссиям проанализировать и вынести рекомендации, каким мигрантам можно позволить остаться в стране. Специалистам предстоит выяснить, кто из беженцев наиболее уязвим на родине. Об этом сообщает NBC 6 South Florida.

US Taps Groups to Pick Asylum-Seekers to Allow Into Country https://t.co/Ils7NIL5hy