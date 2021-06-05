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Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в сталинке на проспекте Стачек
14:11
Происшествия
Полиция предъявила обвинение обманувшим ветерана ВОВ мошенникам
14:09
Политика
Интервью с Протасевичем заставило аналитика Шрайбмана покинуть Белоруссию
14:07
Технологии
Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»
14:05
Общество
Белая медведица сплясала с пуховым платком в «Роевом ручье»
14:01
Общество
Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
13:56
Происшествия
Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области
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ЦАР
«Мир нуждается в героях»: Стариков рассказал о значении фильма «Турист»
13:50
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Политолог Золотарев объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
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Экономика
Литве придется искать замену белорусским грузам
13:47
Шоу-бизнес
Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
13:47
Общество
От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
13:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
13:44
Общество
Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
13:44
Общество
Итоги ПМЭФ: Ростовская область ждет крупных инвесторов для реализации новых проектов
13:40
Общество
Глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию
13:40
Происшествия
Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель парома в Сыктывкаре
13:38
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Байден даст НКО право выбирать мигрантов, которых нельзя депортировать из США

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США
Байден даст НКО право выбирать мигрантов, которых нельзя депортировать из США
Global Look Press  /  © Lena Klimkeit

Вашингтон, 5 июня. Администрация президента США Джозефа Байдена поручила шести специальным комиссиям проанализировать и вынести рекомендации, каким мигрантам можно позволить остаться в стране. Специалистам предстоит выяснить, кто из беженцев наиболее уязвим на родине. Об этом сообщает NBC 6 South Florida.

Американская администрация пока официально не разглашает детали. По данным СМИ, свою экспертизу будут предоставлять такие организации, как «Международный комитет спасения» (IRC), британская «Спасите наших детей», «Дети, нуждающиеся в защите» (KIND), «Общество помощи еврейским иммигрантам» (HIAS) и две базирующиеся в Мексике — «Доступ к убежищу» и Институт женщин в миграции (IMUMI).

Их главной задачей будет определять, кому из беженцев наиболее опасно возвращаться на родину. Речь идет про страны Северного треугольника — Гватемалу, Гондурас, Сальвадор и Мексику.

Согласно ближайшим планам, американское правительство намерено принимать в страну до 250 просителей убежища в день до 31 июля, затем нормы могут пересмотреть.

NBC отмечает, что инициативу Байдена критикуют из-за того, что «небольшому числу организаций принадлежит много власти» и что на данный момент не существует четких сообщений о планах и параметров анализа. По мнению скептиков, также нет никаких гарантий, что комиссии выберут наиболее уязвимых беженцев.

Ситуация на границе

Южная граница США и Мексика сейчас переживают серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Гватемалы, Гондураса, Гаити и других стран. По итогам марта пограничные службы США задержали 171,7 тыс. мигрантов, в том числе 18,8 тыс. детей. Эти показатели вдвое превышают февральские. Кроме того, в Америку прибывает все больше семей. В марте их было 53,5 тыс., что также в несколько раз выше февральских показателей.

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент Джо Байден аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники, занимающиеся вопросами миграции, призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США». Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних мигрантов привело к росту числа детей-беженцев, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.

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Все новости / США / Байден даст НКО право выбирать мигрантов, которых нельзя депортировать из США
мигранты сша байден
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