Байден даст НКО право выбирать мигрантов, которых нельзя депортировать из США

Вашингтон, 5 июня. Администрация президента США Джозефа Байдена поручила шести специальным комиссиям проанализировать и вынести рекомендации, каким мигрантам можно позволить остаться в стране. Специалистам предстоит выяснить, кто из беженцев наиболее уязвим на родине. Об этом сообщает NBC 6 South Florida.

US Taps Groups to Pick Asylum-Seekers to Allow Into Country https://t.co/Ils7NIL5hy — NBC 6 South Florida (@nbc6) June 4, 2021

Американская администрация пока официально не разглашает детали. По данным СМИ, свою экспертизу будут предоставлять такие организации, как «Международный комитет спасения» (IRC), британская «Спасите наших детей», «Дети, нуждающиеся в защите» (KIND), «Общество помощи еврейским иммигрантам» (HIAS) и две базирующиеся в Мексике — «Доступ к убежищу» и Институт женщин в миграции (IMUMI).

Их главной задачей будет определять, кому из беженцев наиболее опасно возвращаться на родину. Речь идет про страны Северного треугольника — Гватемалу, Гондурас, Сальвадор и Мексику.

Согласно ближайшим планам, американское правительство намерено принимать в страну до 250 просителей убежища в день до 31 июля, затем нормы могут пересмотреть.

NBC отмечает, что инициативу Байдена критикуют из-за того, что «небольшому числу организаций принадлежит много власти» и что на данный момент не существует четких сообщений о планах и параметров анализа. По мнению скептиков, также нет никаких гарантий, что комиссии выберут наиболее уязвимых беженцев.

Ситуация на границе

Южная граница США и Мексика сейчас переживают серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Гватемалы, Гондураса, Гаити и других стран. По итогам марта пограничные службы США задержали 171,7 тыс. мигрантов, в том числе 18,8 тыс. детей. Эти показатели вдвое превышают февральские. Кроме того, в Америку прибывает все больше семей. В марте их было 53,5 тыс., что также в несколько раз выше февральских показателей.

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент Джо Байден аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники, занимающиеся вопросами миграции, призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США». Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних мигрантов привело к росту числа детей-беженцев, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.