В центре Ставрополя появился новый арт-объект всероссийской акции «Граффити Победы»

В центре Ставрополя появился новый арт-объект — стену войсковой части на улице Пушкина украсило патриотическое граффити, стало известно ФАН.

На нем изображен участник Великой Отечественной войны Александр Пономаренко, а рядом с ним — Анна Зарочинцева, активистка Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«Для меня это большая честь! — воскликнула она. — Конечно, сначала я не хотела, чтобы мой портрет украшал центр города, но, с другой стороны, а как же иначе? Таким образом мы стремимся порадовать ветеранов: сказать этим рисунком, что помним об их подвиге, ценим их колоссальный вклад в Победу над нацизмом и сохраняем связь поколений».

Как отметила Зарочинцева, у нашего поколения есть уникальная возможность — узнать о войне от тех, кто стал ее свидетелями.

«Они для нас как живые книги — можно подойти и расспросить их о войне, — отметила девушка. — Правда, честно говоря, тревожить их не особо хочется, так как от этих воспоминаний леденеет душа… Но мы должны знать».

Юнармия /

Анна принимала участие во многих акциях, в том числе несла «Вахту Памяти» в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Волгограде и Севастополе. Также она приезжала на «АрМИ-2018» и на слет «Дай пять», который был посвящен юбилею «Юнармии».

У девушки есть знак «Юный защитник Отечества», который вручается за особые заслуги в юнармейском движении, хорошую учебу, общественную работу и дисциплину.

«Всероссийская акция «Граффити Победы» пользуется огромной популярностью, — сказал заместитель начальника главного штаба по проектной деятельности ВВПОД «Юнармия» Антон Кузнецов, курирующий данный проект. — Она посвящена масштабному проекту Министерства обороны «Дорога памяти».

Рисунки, сделанные руками юнармейцев, появились уже во многих городах России: в Анапе и Астрахани, Владивостоке и Краснодаре, Малгобеке и Махачкале, в Сочи, перечислил он.

«Не так давно открыли арт-объекты в Тюмени и в Москве, — пояснил Кузнецов. — В Таганском районе на стене здания изобразили «главного офицера страны» Василия Ланового и реальных юнармейцев, участвовавших в параде Победы 9 мая».

Юнармия /

Что же касается ветерана, изображенного на «Граффити Победы» в Ставрополе, то Александр Сергеевич Пономаренко — весьма уважаемый в городе человек. Он член президиума городского Совета ветеранов, принимает активное участие в проведении мероприятий патриотической направленности, встречается с молодежью и рассказывает о подвигах своих друзей-товарищей.

Сам Пономаренко отправился на фронт в 1943 году 15-летним подростком. Он стал воспитанником подразделения военно-технического аэродромного обслуживания, с которым вместе дошел до границы с Германией. На равных со взрослыми Пономаренко готовил взлетно-посадочные полосы, нередко — под обстрелами противника, рискуя собственной жизнью.

После войны Александр Сергеевич остался служить в Вооруженных силах Советского Союза, окончил военное училище, стал офицером и уволился из армии в запас в звании полковника.

Напомним, что Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента страны Владимира Путина.

Сейчас в его рядах более 800 тысяч участников — самых смелых, отважных и инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие отечественной молодежи.

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