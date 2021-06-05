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05 июня 14:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:13
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в сталинке на проспекте Стачек
14:11
Происшествия
Полиция предъявила обвинение обманувшим ветерана ВОВ мошенникам
14:09
Политика
Интервью с Протасевичем заставило аналитика Шрайбмана покинуть Белоруссию
14:07
Технологии
Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»
14:05
Общество
Белая медведица сплясала с пуховым платком в «Роевом ручье»
14:01
Общество
Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
13:56
Происшествия
Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области
13:51
ЦАР
«Мир нуждается в героях»: Стариков рассказал о значении фильма «Турист»
13:50
Политика
Политолог Золотарев объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
13:50
Шоу-бизнес
Певец Тима Белорусских признался, что стал отцом в 16 лет по неопытности
13:49
Экономика
Литве придется искать замену белорусским грузам
13:47
Шоу-бизнес
Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
13:47
Общество
От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
13:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
13:44
Общество
Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
13:44
Общество
Итоги ПМЭФ: Ростовская область ждет крупных инвесторов для реализации новых проектов
13:40
Общество
Глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию
13:40
Происшествия
Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель парома в Сыктывкаре
13:38
Общество
Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры на Стачек двух кошек
13:37
Происшествия
Полицейские задержали в Оренбурге двух человек после драки с таксистом
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В центре Ставрополя появился новый арт-объект всероссийской акции «Граффити Победы»

Общество
В центре Ставрополя появился новый арт-объект всероссийской акции «Граффити Победы»
Юнармия  / 

В центре Ставрополя появился новый арт-объект — стену войсковой части на улице Пушкина украсило патриотическое граффити, стало известно ФАН.

На нем изображен участник Великой Отечественной войны Александр Пономаренко, а рядом с ним — Анна Зарочинцева, активистка Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«Для меня это большая честь! — воскликнула она. — Конечно, сначала я не хотела, чтобы мой портрет украшал центр города, но, с другой стороны, а как же иначе? Таким образом мы стремимся порадовать ветеранов: сказать этим рисунком, что помним об их подвиге, ценим их колоссальный вклад в Победу над нацизмом и сохраняем связь поколений».

Как отметила Зарочинцева, у нашего поколения есть уникальная возможность — узнать о войне от тех, кто стал ее свидетелями.

«Они для нас как живые книги — можно подойти и расспросить их о войне, — отметила девушка. — Правда, честно говоря, тревожить их не особо хочется, так как от этих воспоминаний леденеет душа… Но мы должны знать».

В центре Ставрополя появился новый арт-объект всероссийской акции «Граффити Победы»
Юнармия  / 

Анна принимала участие во многих акциях, в том числе несла «Вахту Памяти» в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Волгограде и Севастополе. Также она приезжала на «АрМИ-2018» и на слет «Дай пять», который был посвящен юбилею «Юнармии».

У девушки есть знак «Юный защитник Отечества», который вручается за особые заслуги в юнармейском движении, хорошую учебу, общественную работу и дисциплину.

«Всероссийская акция «Граффити Победы» пользуется огромной популярностью, — сказал заместитель начальника главного штаба по проектной деятельности ВВПОД «Юнармия» Антон Кузнецов, курирующий данный проект. — Она посвящена масштабному проекту Министерства обороны «Дорога памяти».

Рисунки, сделанные руками юнармейцев, появились уже во многих городах России: в Анапе и Астрахани, Владивостоке и Краснодаре, Малгобеке и Махачкале, в Сочи, перечислил он.

«Не так давно открыли арт-объекты в Тюмени и в Москве, — пояснил Кузнецов. — В Таганском районе на стене здания изобразили «главного офицера страны» Василия Ланового и реальных юнармейцев, участвовавших в параде Победы 9 мая».

В центре Ставрополя появился новый арт-объект всероссийской акции «Граффити Победы»
Юнармия  / 

Что же касается ветерана, изображенного на «Граффити Победы» в Ставрополе, то Александр Сергеевич Пономаренко — весьма уважаемый в городе человек. Он член президиума городского Совета ветеранов, принимает активное участие в проведении мероприятий патриотической направленности, встречается с молодежью и рассказывает о подвигах своих друзей-товарищей.

Сам Пономаренко отправился на фронт в 1943 году 15-летним подростком. Он стал воспитанником подразделения военно-технического аэродромного обслуживания, с которым вместе дошел до границы с Германией. На равных со взрослыми Пономаренко готовил взлетно-посадочные полосы, нередко — под обстрелами противника, рискуя собственной жизнью.

После войны Александр Сергеевич остался служить в Вооруженных силах Советского Союза, окончил военное училище, стал офицером и уволился из армии в запас в звании полковника.

Напомним, что Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента страны Владимира Путина.

Сейчас в его рядах более 800 тысяч участников — самых смелых, отважных и инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие отечественной молодежи.

Ранее психолог Александр Асмолов рассказал, почему российские подростки стали меньше доверять родителям и школе.

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Все новости / Общество / В центре Ставрополя появился новый арт-объект всероссийской акции «Граффити Победы»
россия юнармия патриотизм граффити победы
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