Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс

Москва, 5 июня. Скорый полет человека на Марс является абсолютным абсурдом. Об этом на ПМЭФ-2021 заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Слухи о том, что в обозримом будущем человечество отправится на Марс, не имеют ничего общего с реальностью, отметил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, технически посвященные люди прекрасно понимают, что это — полный абсурд.

«Как запихнуть 100 человек, как шпроты в банке, без возможности двигаться в течение девяти месяцев, в космический корабль?» — интересуется Рогозин.

Он также отмечает, что, помимо удачного маркетингового хода, за данными заявлениями ничего не стоит.

Ранее стало известно, что госкорпорация «Роскосмос» в августе оценит примерные даты запуска межпланетной автоматической станции «Луна-25». Об этом сообщил глава предприятия Дмитрий Рогозин.