Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей

Москва, 5 июня. Суды в РФ за 2020 год взыскали с топ-менеджеров компаний более 790 млн рублей, подсчитало адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

Речь идет о компенсации убытков, которые понесли предприятия по вине управленцев. Согласно статистике, компании обращались в суды с подобными исками 800 раз. Общая сумма требований превысила 73 млрд рублей, передает РИА Новости.

Кроме того, суды назначили более чем 10 тысячам топ-менеджеров административное наказание в виде дисквалификации. Оно применялось за невыплату зарплаты сотрудникам, непредоставление сведений в налоговую или за несвоевременное обращение с заявлением о банкротстве.

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