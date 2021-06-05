Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии

Кишинев, 5 июня. Население Приднестровья сможет принять участие в парламентских выборах Молдавии. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия.

На территории Приднестровья откроют 44 избирательных пункта, уточнил глава ЦИК Дорин Чимил. Решение было принято в результате голосования. Шесть человек поддержали инициативу, один выступил против и двое воздержались.

Выборы запланированы на 11 июля. В настоящий момент известно, что 14 партий и блоков допущено до участия.

Приднестровье фактически вышло из-под контроля Молдавии в 1992 году. Более половины жителей территории являются русскими и украинцами.

Ранее американский посол в Кишиневе Дерек Хоган сказал, что после июльских выборов контроль над Приднестровьем должен принадлежать Молдавии. По словам дипломата, в этом году вопрос реинтеграции необходимо довести до решения.