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05 июня 12:47
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новостей
12:46
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:45
Общество
Коллективный иммунитет к коронавирусу в Дагестане сформируется к 2024 году
12:45
Политика
Власти Украины намерены ввести Коломойского и Порошенко в реестр олигархов
12:44
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:43
Общество
Биолог объяснил истинное происхождение борщевика в России
12:42
Наука
Ученые обнаружили связь между интеллектом и размером зрачка
12:41
Экономика
Программа содействия трудоустройству молодежи появится в России
12:41
Технологии
Видеокарта GeForce RTX 3070 Ti от Nvidia показала себя почти на уровне RTX 3080
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
Все новости

Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии

Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Кишинев, 5 июня. Население Приднестровья сможет принять участие в парламентских выборах Молдавии. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия.

На территории Приднестровья откроют 44 избирательных пункта, уточнил глава ЦИК Дорин Чимил. Решение было принято в результате голосования. Шесть человек поддержали инициативу, один выступил против и двое воздержались.

Выборы запланированы на 11 июля. В настоящий момент известно, что 14 партий и блоков допущено до участия.

Приднестровье фактически вышло из-под контроля Молдавии в 1992 году. Более половины жителей территории являются русскими и украинцами.

Ранее американский посол в Кишиневе Дерек Хоган сказал, что после июльских выборов контроль над Приднестровьем должен принадлежать Молдавии. По словам дипломата, в этом году вопрос реинтеграции необходимо довести до решения.

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Все новости / Политика / Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
выборы приднестровье молдавия парламент
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