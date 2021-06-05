Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС

Вашингтон, 5 июня. Пилотируемый корабль Dragon произвел стыковку с Международной космической станцией. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте NASA.

По имеющейся информации, стыковка прошла примерно в 12:09 по московскому времени. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с грузовой миссией с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 3 июня. Корабль доставил на МКС 3,3 тонны груза, в частности, новые солнечные батареи.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий провели первый плановый выход в космическое пространство с борта МКС в этом году. За их действиями можно было наблюдать в прямом эфире.