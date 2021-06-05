Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении

Ереван, 5 июня. Армянские военные были вынуждены отреагировать на попытку азербайджанских ВС создать укрепления в приграничном участке на территории Армении в Гегаркуникской области.

О попытке азербайджанских войск закрепиться на границе сообщили в субботу, 5 июня, представители оборонного ведомства Армении. По их версии, бойцы ВС Азербайджана пытались провести фортификационные работы на приграничном участке, что «было своевременно пресечено соответствующими действиями армянских подразделений».

«После предупредительного огня армянских подразделений работы были остановлены. Азербайджанской стороне было предъявлено требование исключить повторение подобных попыток», — указали в минобороны Армении.

В Ереване отдельно подчеркнули, что инженерные работы в районе расположения военных позиций продолжаются, что провоцирует напряжение среди жителей населенных пунктов Верхняя Шоржа и Кут Гегаркуникской области.

В среду, 2 июня, и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян провел в Брюсселе переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которых отметил, что Азербайджан должен отвести войска из страны, в противном случае напряженная обстановка в регионе сохранится.