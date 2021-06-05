Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу

Екатеринбург, 5 июня. Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 43-летнего уголовника. Гражданин подозревается в расправе над туристкой из Прикамья.

По мнению следствия, у фигуранта была 25-летняя подельница, которую также удалось задержать. Проверка показала, что арестованный также проходит по другому делу — о сексуальном насилии над ребенком.

Потерпевшая отправилась в Свердловскую область, чтобы совершить сплав по реке. Ее знакомые подчеркнули, что туристка ограничилась несложным маршрутом и должна была вернуться домой 31 мая, сообщал ФАН.