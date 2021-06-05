Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране

Москва, 5 июня. Вакцинация домашних питомцев от коронавируса началась в России в конце мая. Пока прививают своих животных состоятельные граждане, отметил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

РФ стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19 не только для людей, но и для животных. Речь идет о препарате «Карнивак-Ков», разработанном Россельхознадзором.

«Мы делали это не как бизнес, а как защитный механизм. Если будет спрос, будем увеличивать производство и двигаться дальше», — сказал Данкверт РБК.

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору добавил, что вакцинация домашних животных пока идет «взвешенно». Прививают четвероногих состоятельные хозяева, которые заботятся об их здоровье и кормят импортными кормами.

Вакцинировать животных от коронавируса в РФ начали 26 мая, уколы им ставят на базе ветеринарных клиник. Прививать всех четвероногих от COVID-19 необходимости нет, подчеркнул замдиректора Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) Илья Чвала и объяснил, кому из питомцев действительно стоит сделать укол.