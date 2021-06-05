Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020

Махачкала, 5 июня. Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал защитника московского «Спартака» и сборной России Георгия Джикию перед началом Евро-2020.

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на пост пресс-службы столичного «Спартака» в Instagram-аккаунте, которая опубликовала фотографию Георгия Джикии, радующегося победе бывшего чемпиона UFC над Джастином Гэтжи в 2020 году. Завершивший карьеру спортсмен сделал репост кадра и обратился к 27-летнему защитнику.

«Георгий, обрадуй меня так же 12 июня», — написал Нурмагомедов.

На предстоящем чемпионате Европы сборная России выступит в группе B. Ее соперниками станут команды Бельгии, Финляндии и Дании. Матчи пройдут 12, 16 и 21 июня соответственно. С бельгийцами и финнами подопечные Станислава Черчесова сыграют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч сборных России и Дании пройдет в Копенгагене.

Ранее стало известно, что болельщиков допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге без прививки от коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.