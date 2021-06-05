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05 июня 12:46
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новостей
12:44
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:44
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:43
Общество
Биолог объяснил истинное происхождение борщевика в России
12:42
Наука
Ученые обнаружили связь между интеллектом и размером зрачка
12:41
Экономика
Программа содействия трудоустройству молодежи появится в России
12:41
Технологии
Видеокарта GeForce RTX 3070 Ti от Nvidia показала себя почти на уровне RTX 3080
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
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Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020

Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
Pr Scr instagram.com

Махачкала, 5 июня. Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал защитника московского «Спартака» и сборной России Георгия Джикию перед началом Евро-2020.

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на пост пресс-службы столичного «Спартака» в Instagram-аккаунте, которая опубликовала фотографию Георгия Джикии, радующегося победе бывшего чемпиона UFC над Джастином Гэтжи в 2020 году. Завершивший карьеру спортсмен сделал репост кадра и обратился к 27-летнему защитнику.

«Георгий, обрадуй меня так же 12 июня», — написал Нурмагомедов.

На предстоящем чемпионате Европы сборная России выступит в группе B. Ее соперниками станут команды Бельгии, Финляндии и Дании. Матчи пройдут 12, 16 и 21 июня соответственно. С бельгийцами и финнами подопечные Станислава Черчесова сыграют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч сборных России и Дании пройдет в Копенгагене.

Ранее стало известно, что болельщиков допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге без прививки от коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Все новости / Спорт / Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
футбол сборная россии евро-2020 джикия хабиб
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