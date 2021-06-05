Пушков рассказал, как французы пожинают «кровавые плоды» свободы в Сети

Москва, 5 июня. Жители Франции вынуждены пожинать «кровавые плоды» так называемой свободы в социальных сетях. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков после инцидента с тремя ранеными в городе Нант.

Накануне вооруженный отверткой мужчина совершил серию нападений на прохожих в центре города. В результате три человека получили различные по степени тяжести травмы. По словам российского парламентария, отсутствие ограничений в Сети приводит к ужасным последствиям в реальной жизни, что в очередной раз доказало ЧП во Франции. Важно уметь фильтровать информацию, отсеивая, в частности, сведения преступного и экстремистского характера.

«В то время, как мы — на основе принятых нами законов — требуем и будем требовать от сетевых компаний фильтровать их контент на предмет наркотиков, терроризма и т.д., во Франции таких законов нет. А маниакальные сторонники «свободы» в ее извращенном, ложном понимании блокируют все попытки ужесточить подход», — написал он в Telegram-канале.

Ранее бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес оказался в черном списке сенатора после слов о проблемах финансирования украинской армии из-за «Северного потока — 2». Пушков отметил, что высказывания политика, как и он сам, давно перестали быть интересны широкой публике.