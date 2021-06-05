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05 июня 12:45
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новостей
12:44
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:44
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:43
Общество
Биолог объяснил истинное происхождение борщевика в России
12:42
Наука
Ученые обнаружили связь между интеллектом и размером зрачка
12:41
Экономика
Программа содействия трудоустройству молодежи появится в России
12:41
Технологии
Видеокарта GeForce RTX 3070 Ti от Nvidia показала себя почти на уровне RTX 3080
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
12:23
Шоу-бизнес
Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место
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Сечин заявил об угрозе стабильности поставок нефти

Экономика
Сечин заявил об угрозе стабильности поставок нефти
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 5 июня. Долгосрочная стабильность поставок нефти находится под угрозой из-за недоинвестирования отрасли, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Он объяснил, что это связано с требованиями полного отказа от инвестиций в нефтегазовый сектор и стремлением мейджоров повысить доходы акционеров за счет роста дивидендов и выкупа акций.

«Компании попали в зависимость от конъюнктурных интересов отдельных групп инвесторов. Так, некоторые из них вынуждены реализовывать только те проекты, которые дадут отдачу уже в ближайшие годы, и отказываются от поиска и разведки новых запасов», — подчеркнул Сечин, выступая на конференции «Трансформация мировой энергетики» в рамках ПМЭФ-2021.

Он добавил, что в результате увеличение запасов нефти и газа в последнее время находится на исторических минимумах. По мнению Сечина, этот тренд может стать «новой нормой», что приведет к истощению ресурсной базы. В результате мир рискует столкнуться с острым дефицитом углеводородов, указал руководитель нефтяной компании.

Мировые цены на нефть прочно закрепились на отметке выше 70 долларов за баррель. По мнению аналитиков, сырье продолжит дорожать на фоне вакцинации населения от коронавируса.

Россия сможет сохранить статус энергодержавы, несмотря на переход мировой экономики с зеленой энергетике, ранее заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Портал INFOX оценил перспективы поставок водорода из РФ на европейский рынок.

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Все новости / Экономика / Сечин заявил об угрозе стабильности поставок нефти
нефть роснефть сечин энергетика мировая экономика
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