Сечин заявил об угрозе стабильности поставок нефти

Санкт-Петербург, 5 июня. Долгосрочная стабильность поставок нефти находится под угрозой из-за недоинвестирования отрасли, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Он объяснил, что это связано с требованиями полного отказа от инвестиций в нефтегазовый сектор и стремлением мейджоров повысить доходы акционеров за счет роста дивидендов и выкупа акций.

«Компании попали в зависимость от конъюнктурных интересов отдельных групп инвесторов. Так, некоторые из них вынуждены реализовывать только те проекты, которые дадут отдачу уже в ближайшие годы, и отказываются от поиска и разведки новых запасов», — подчеркнул Сечин, выступая на конференции «Трансформация мировой энергетики» в рамках ПМЭФ-2021.

Он добавил, что в результате увеличение запасов нефти и газа в последнее время находится на исторических минимумах. По мнению Сечина, этот тренд может стать «новой нормой», что приведет к истощению ресурсной базы. В результате мир рискует столкнуться с острым дефицитом углеводородов, указал руководитель нефтяной компании.

Мировые цены на нефть прочно закрепились на отметке выше 70 долларов за баррель. По мнению аналитиков, сырье продолжит дорожать на фоне вакцинации населения от коронавируса.

Россия сможет сохранить статус энергодержавы, несмотря на переход мировой экономики с зеленой энергетике, ранее заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Портал INFOX оценил перспективы поставок водорода из РФ на европейский рынок.