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05 июня 12:46
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новостей
12:44
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:44
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:43
Общество
Биолог объяснил истинное происхождение борщевика в России
12:42
Наука
Ученые обнаружили связь между интеллектом и размером зрачка
12:41
Экономика
Программа содействия трудоустройству молодежи появится в России
12:41
Технологии
Видеокарта GeForce RTX 3070 Ti от Nvidia показала себя почти на уровне RTX 3080
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
12:23
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Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта

Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 5 июня. Конфликт между Израилем и Палестиной необходимо решать с учетом исторической перспективы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, сторонам стоит подумать о длительных исторических перспективах, а не «руководствоваться сиюминутными политическими конъюнктурными соображениями». Российский лидер отметил, что Москва рассчитывает на подобный сценарий в урегулировании конфликта.

«Рассчитываем на то, что вопросы принципиального характера, а именно — создание двух государств, имею в виду, в том числе и палестинского государства, — будут решены на основе взаимных интересов народов», — указал Путин.

При этом президент добавил, что Россия готова оказать посильную помощь для решения данной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Тель-Авиве заговорили о создании правительства без премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет заявил, что готов занять эту должность.

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путин россия израиль палестина
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