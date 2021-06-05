Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта

Москва, 5 июня. Конфликт между Израилем и Палестиной необходимо решать с учетом исторической перспективы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, сторонам стоит подумать о длительных исторических перспективах, а не «руководствоваться сиюминутными политическими конъюнктурными соображениями». Российский лидер отметил, что Москва рассчитывает на подобный сценарий в урегулировании конфликта.

«Рассчитываем на то, что вопросы принципиального характера, а именно — создание двух государств, имею в виду, в том числе и палестинского государства, — будут решены на основе взаимных интересов народов», — указал Путин.

При этом президент добавил, что Россия готова оказать посильную помощь для решения данной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Тель-Авиве заговорили о создании правительства без премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет заявил, что готов занять эту должность.