Политолог Мирзаян объяснил, что выиграет Россия от ссоры Минска с Брюсселем

Москва, 5 июня. Евросоюз (ЕС) не хотел толкать Минск в объятия Москвы, но из-за инцидента с блогером Романом Протасевичем вынужден отдалиться от Белоруссии, считает политолог Геворг Мирзаян.

Арест сооснователя Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Романа Протасевича вызвал бурную реакцию на Западе. Евросоюз, который прежде опасался вводить против Минска серьезные санкции, не может проигнорировать эту ситуацию, поэтому появился запрет на авиасообщение Белоруссии со странами ЕС. Не исключено, что скоро Европа введет санкции в отношении белорусских компаний.

«Европейская дверь белорусской многовекторности не просто закрывается, а еще и заколачивается досками со стороны самого Евросоюза», — рассуждает Геворг Мирзаян.

Политолог считает, что от ссоры Минска и Брюсселя больше всех выиграла Россия. Европейское давление на белорусские компании приведет к тому, что Минск будет зависеть от российского рынка, говорит Мирзаян.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем. Несмотря на то, что Протасевича преподносят как «жертву режима», очевидно, что его заслали британцы, чтобы устроить провокацию в Белоруссии.