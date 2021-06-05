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05 июня 12:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:44
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:44
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:43
Общество
Биолог объяснил истинное происхождение борщевика в России
12:42
Наука
Ученые обнаружили связь между интеллектом и размером зрачка
12:41
Экономика
Программа содействия трудоустройству молодежи появится в России
12:41
Технологии
Видеокарта GeForce RTX 3070 Ti от Nvidia показала себя почти на уровне RTX 3080
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
12:23
Шоу-бизнес
Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место
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Политолог Мирзаян объяснил, что выиграет Россия от ссоры Минска с Брюсселем

Политика
Политолог Мирзаян объяснил, что выиграет Россия от ссоры Минска с Брюсселем
pixabay.com

Москва, 5 июня. Евросоюз (ЕС) не хотел толкать Минск в объятия Москвы, но из-за инцидента с блогером Романом Протасевичем вынужден отдалиться от Белоруссии, считает политолог Геворг Мирзаян.

Арест сооснователя Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Романа Протасевича вызвал бурную реакцию на Западе. Евросоюз, который прежде опасался вводить против Минска серьезные санкции, не может проигнорировать эту ситуацию, поэтому появился запрет на авиасообщение Белоруссии со странами ЕС. Не исключено, что скоро Европа введет санкции в отношении белорусских компаний.

«Европейская дверь белорусской многовекторности не просто закрывается, а еще и заколачивается досками со стороны самого Евросоюза», — рассуждает Геворг Мирзаян.

Политолог считает, что от ссоры Минска и Брюсселя больше всех выиграла Россия. Европейское давление на белорусские компании приведет к тому, что Минск будет зависеть от российского рынка, говорит Мирзаян.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем. Несмотря на то, что Протасевича преподносят как «жертву режима», очевидно, что его заслали британцы, чтобы устроить провокацию в Белоруссии.

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россия евросоюз белоруссия
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