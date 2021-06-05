Терапевт Чернышова назвала крайне опасный тип головной боли

Москва, 5 июня. Головная боль в некоторых случаях может быть опасна для жизни, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова. Однако чаще всего такое состояние возникает из-за перенапряжения.

Многие люди проводят большую часть дня в сидячем положении, в том числе за компьютером. Поза с чуть наклоненной вперед головой приводит к напряжению затылочной мышцы. Из-за этого появляются боли. Они не опасны, но переносятся не очень хорошо. Лучше обратиться к неврологу. Принимать различные болеутоляющие на протяжении длительного времени не рекомендуется.

«Если возникла яркая, интенсивная и нестерпимая головная боль, которой никогда до этого не было, нужно вызывать скорую. Это может быть признаком кровоизлияния в мозг», — отметила Чернышова в интервью для телеканала «Москва 24».

У некоторых людей, перенесших коронавирус, возникают постоянные головные боли. Из-за этого ранее здоровые мужчины и женщины не могут вести привычную жизнь и даже работать. Например, 35-летний американец Девин Рассел не вернулся к своей должности из-за постоянных проблем со здоровьем.