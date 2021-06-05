Посол Германии подтвердил неизменность позиции по «Северному потоку — 2»

Санкт-Петербург, 5 июня. Позиция Германии по отношению к газопроводу «Северный поток — 2» не изменится. Об этом заявил немецкий посол в Москве Геза Андреас фон Гайр.

По словам дипломата, сейчас ведутся переговоры на уровне Правительств Соединенных Штатов и Германии. Чиновники обсуждают важные вопросы, включая реализацию «СП-2».

«Однако наша принципиальная позиция ясна, и она не изменится», — заявил представитель ФРГ.

Берлин убежден, что энергетическая безопасность стран Европы должна определяться не кем-то извне, а самими европейцами. Что касается экстерриториальных ограничений, то этот инструмент не применим, поскольку идет вразрез международному законодательству, сказал дипломат в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ.

В бундестаге ранее заявили о важности «Северного потока — 2». Депутат Клаус Эрнст назвал завершение строительства трубопровода большим достижением.