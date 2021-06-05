Моргенштерн прилюдно унизил Ксению Собчак на премии Муз-ТВ

Москва, 5 июня. Рэпер Моргенштерн в очередной раз оказался в центре публичного скандала. На этот раз музыкант прилюдно унизил журналистку и телеведущую Ксению Собчак.

Моргенштерн и его девушка стали гостями премии Муз-ТВ, а Собчак выступила в роли ведущей церемонии. В соцсетях появился фрагмент видео, на котором светская львица пытается поговорить с сидящим в инвалидном кресле рэпером, а тот в ответ ее игнорирует.

Журналистка поднесла микрофон ко рту музыканта, но тот лишь молчал и смотрел на ведущую. Тогда Собчак предположила, что Моргенштерн ее боится, на что скандальный рэп-исполнитель лишь усмехнулся и показал на нее пальцем. Затем рэпер унизил ведущую жестом, подозвав ее к себе пальцами. Однако «блондинка в шоколаде» поставила его на место.

«Вот так вот вы будете своему официанту делать. Мне вот так делать не надо», — возмутилась журналистка.

Собчак заявила, что хотела взять интервью у музыканта, однако он запросил за это 5 миллионов рублей, передает сайт 360tv.ru. Светская львица отказалась платить рэперу.

«Теперь мы знаем, за сколько продается Моргенштерн», — подытожила ведущая.

Ситуация с Собчак стала не единственным скандалом с участием Моргенштерна на премии Муз-ТВ. Например, музыкант устроил истерику из-за того, что награду вручили юмористу и певцу Александру Ревве.