Моргенштерн прилюдно унизил Ксению Собчак на премии Муз-ТВ

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 12:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:44
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:44
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:43
Общество
Биолог объяснил истинное происхождение борщевика в России
12:42
Наука
Ученые обнаружили связь между интеллектом и размером зрачка
12:41
Экономика
Программа содействия трудоустройству молодежи появится в России
12:41
Технологии
Видеокарта GeForce RTX 3070 Ti от Nvidia показала себя почти на уровне RTX 3080
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
12:23
Шоу-бизнес
Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место
12:21
Политика
Пушков рассказал, как французы пожинают «кровавые плоды» свободы в Сети
Все новости
05 июня 12:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:44
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:44
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:43
Общество
Биолог объяснил истинное происхождение борщевика в России
12:42
Наука
Ученые обнаружили связь между интеллектом и размером зрачка
12:41
Экономика
Программа содействия трудоустройству молодежи появится в России
12:41
Технологии
Видеокарта GeForce RTX 3070 Ti от Nvidia показала себя почти на уровне RTX 3080
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
12:23
Шоу-бизнес
Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место
12:21
Политика
Пушков рассказал, как французы пожинают «кровавые плоды» свободы в Сети
Все новости

Моргенштерн прилюдно унизил Ксению Собчак на премии Муз-ТВ

Шоу-бизнес
Моргенштерн прилюдно унизил Ксению Собчак на премии Муз-ТВ
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 5 июня. Рэпер Моргенштерн в очередной раз оказался в центре публичного скандала. На этот раз музыкант прилюдно унизил журналистку и телеведущую Ксению Собчак.

Моргенштерн и его девушка стали гостями премии Муз-ТВ, а Собчак выступила в роли ведущей церемонии. В соцсетях появился фрагмент видео, на котором светская львица пытается поговорить с сидящим в инвалидном кресле рэпером, а тот в ответ ее игнорирует.

Журналистка поднесла микрофон ко рту музыканта, но тот лишь молчал и смотрел на ведущую. Тогда Собчак предположила, что Моргенштерн ее боится, на что скандальный рэп-исполнитель лишь усмехнулся и показал на нее пальцем. Затем рэпер унизил ведущую жестом, подозвав ее к себе пальцами. Однако «блондинка в шоколаде» поставила его на место.

«Вот так вот вы будете своему официанту делать. Мне вот так делать не надо», — возмутилась журналистка.

Собчак заявила, что хотела взять интервью у музыканта, однако он запросил за это 5 миллионов рублей, передает сайт 360tv.ru. Светская львица отказалась платить рэперу.

«Теперь мы знаем, за сколько продается Моргенштерн», — подытожила ведущая.

Ситуация с Собчак стала не единственным скандалом с участием Моргенштерна на премии Муз-ТВ. Например, музыкант устроил истерику из-за того, что награду вручили юмористу и певцу Александру Ревве.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Моргенштерн прилюдно унизил Ксению Собчак на премии Муз-ТВ
собчак МУЗ-ТВ моргенштерн
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 94919 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 68072 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 57939 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 55323 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 52635 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru