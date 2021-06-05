Владимир Путин рассказал, как избежать ухудшения российско-британских отношений

Санкт-Петербург, 5 июня. Великобритания является одной из немногих стран, с которой у России стабильные отношения в сфере экономики. Если никто не будет вмешиваться, то они останутся на таком уровне.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Журналисты попросили главу государства прокомментировать слова нового руководителя британской разведки Ми-6 Ричарда Мура. Последний назвал Россию «увядающей державой».

По словам Путина, выступление Мура связано с его неопытностью. Со временем он поменяет позицию.

Президент РФ также заявил, что за 2020 год товарооборот с Великобританией увеличился на 54%. В настоящий момент экономические отношения Москвы и Лондона находятся на высоком уровне. Если никто не будет в них вмешиваться, эту планку удастся сохранить, подытожил Путин.

Ранее российский лидер призвал руководителей зарубежных информационных агентств прививаться вакцинами РФ от коронавирусной инфекции. Это поможет сохранить здоровье, отметил он.