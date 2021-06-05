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05 июня 12:45
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новостей
12:44
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:44
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:43
Общество
Биолог объяснил истинное происхождение борщевика в России
12:42
Наука
Ученые обнаружили связь между интеллектом и размером зрачка
12:41
Экономика
Программа содействия трудоустройству молодежи появится в России
12:41
Технологии
Видеокарта GeForce RTX 3070 Ti от Nvidia показала себя почти на уровне RTX 3080
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
12:23
Шоу-бизнес
Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место
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Владимир Путин рассказал, как избежать ухудшения российско-британских отношений

Политика
Владимир Путин рассказал, как избежать ухудшения российско-британских отношений
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Санкт-Петербург, 5 июня. Великобритания является одной из немногих стран, с которой у России стабильные отношения в сфере экономики. Если никто не будет вмешиваться, то они останутся на таком уровне.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Журналисты попросили главу государства прокомментировать слова нового руководителя британской разведки Ми-6 Ричарда Мура. Последний назвал Россию «увядающей державой».

По словам Путина, выступление Мура связано с его неопытностью. Со временем он поменяет позицию.

Президент РФ также заявил, что за 2020 год товарооборот с Великобританией увеличился на 54%. В настоящий момент экономические отношения Москвы и Лондона находятся на высоком уровне. Если никто не будет в них вмешиваться, эту планку удастся сохранить, подытожил Путин.

Ранее российский лидер призвал руководителей зарубежных информационных агентств прививаться вакцинами РФ от коронавирусной инфекции. Это поможет сохранить здоровье, отметил он.

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Все новости / Политика / Владимир Путин рассказал, как избежать ухудшения российско-британских отношений
путин россия великобритания отношения мур
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