NYT узнала об атаках иранских дронов на военные базы США в Ираке

Багдад, 5 июня. Иранские вооруженные формирования продолжают наносить удары по американским военным базами на территории Ирака. В последние месяцы их излюбленным орудием стали дроны.

Новостью о смене тактики проиранских группировок поделилась с читателем американская газета The New York Times. Журналисты указали, что за последние несколько месяцев иранские бойцы переключились с самодельных систем залпового огня и ракет на беспилотники. Целью воздушных атак остались все те же базы на территории Ирака, где несут службу сотрудники или войска международной коалицией во главе с США.

По версии NYT, иранские бойцы атакуют американские базы и военных в Ираке для того, чтобы оказать давление на Вашингтон и вынудить его смягчить экономические санкции, наложенные на Тегеран в 2015 году, а также вернуться за стол переговоров по поводу ядерной сделки.

Тегеран также пообещал не оставить без ответа убийство генерала сил спецназначения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. В январе 2020 года он был убит вместе со своим ближайшим сподвижником в Багдаде по приказу американского президента Дональда Трампа, что спровоцировало волну атак на американские базы в Ираке.

Ранее издание «Царьград» обсудило с политологом Евгением Сатановским заявления прессы о «недипломатичном» языке переговоров МИД РФ и Ирана по поводу ядерной сделки.

Однако власти Ирана намерены добиться возращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и отмены санкций США в этом году, пока не истек срок президентских полномочий действующего лидера страны Хасана Роухани.