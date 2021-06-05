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05 июня 12:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:44
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:44
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:43
Общество
Биолог объяснил истинное происхождение борщевика в России
12:42
Наука
Ученые обнаружили связь между интеллектом и размером зрачка
12:41
Экономика
Программа содействия трудоустройству молодежи появится в России
12:41
Технологии
Видеокарта GeForce RTX 3070 Ti от Nvidia показала себя почти на уровне RTX 3080
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
12:23
Шоу-бизнес
Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место
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NYT узнала об атаках иранских дронов на военные базы США в Ираке

Армия
NYT узнала об атаках иранских дронов на военные базы США в Ираке
flickr.com  /  U.S. Department of Defense

Багдад, 5 июня. Иранские вооруженные формирования продолжают наносить удары по американским военным базами на территории Ирака. В последние месяцы их излюбленным орудием стали дроны.

Новостью о смене тактики проиранских группировок поделилась с читателем американская газета The New York Times. Журналисты указали, что за последние несколько месяцев иранские бойцы переключились с самодельных систем залпового огня и ракет на беспилотники. Целью воздушных атак остались все те же базы на территории Ирака, где несут службу сотрудники или войска международной коалицией во главе с США.

По версии NYT, иранские бойцы атакуют американские базы и военных в Ираке для того, чтобы оказать давление на Вашингтон и вынудить его смягчить экономические санкции, наложенные на Тегеран в 2015 году, а также вернуться за стол переговоров по поводу ядерной сделки.

Тегеран также пообещал не оставить без ответа убийство генерала сил спецназначения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. В январе 2020 года он был убит вместе со своим ближайшим сподвижником в Багдаде по приказу американского президента Дональда Трампа, что спровоцировало волну атак на американские базы в Ираке.

Ранее издание «Царьград» обсудило с политологом Евгением Сатановским заявления прессы о «недипломатичном» языке переговоров МИД РФ и Ирана по поводу ядерной сделки.

Однако власти Ирана намерены добиться возращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и отмены санкций США в этом году, пока не истек срок президентских полномочий действующего лидера страны Хасана Роухани.

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Все новости / Армия / NYT узнала об атаках иранских дронов на военные базы США в Ираке
сша ирак международная коалиция
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