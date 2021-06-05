Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты

В результате последствий конфликта в Нагорном Карабахе продолжают гибнуть люди. На этот раз — азербайджанские журналисты. Не обходится и без трансграничных инцидентов.

В то же время геополитический расклад фиксирует повышенный интерес Франции и Евросоюза к потенциалу Армении как логистическому узлу, что позволит пустить часть торговых потоков из Ирана в обход территории Турции.

Инциденты на границе

В лучшую сторону ситуация на армяно-азербайджанской границе за прошедшую неделю не изменилась. Хотя политической истерии стало гораздо меньше.

Между тем происшествия негативного характера происходят почти каждый день.

Министерство обороны Азербайджана 31 мая объявило, что на Кельбаджарском участке государственной границы военнослужащими был обнаружен БПЛА типа «Грифон-12» ВС Армении. С помощью средств радиоэлектронной борьбы (возможно, посредством комплекса «Гроза» белорусского производства) управление аппаратом было перехвачено и осуществлена его посадка.

Федеральное агентство новостей /

Очередной трансграничный инцидент произошел 1 июня. В совместном заявлении пресс-служб МО и ГПС Азербайджана сообщается, что около 19:00 подразделение ВС Армении численностью до 40 военнослужащих проникло на 400 метров вглубь территории страны в направлении села Армудлу Кельбаджарского района и заняло там позиции.

В результате ответных действий азербайджанской стороны армянские военнослужащие были выведены из данного района без применения оружия.

На следующий день появилось сообщение о двух военнослужащих из Армении, которые неподалеку получили легкие телесные повреждения, скорее всего, вследствие драки.

Дополнительную неразбериху вносят фейковые информационные вбросы. Пользователи Facebook распространили информацию о том, что от двух до девяти армянских военнослужащих были захвачены в плен ВС Азербайджана в Зангеланском районе. Военные ведомства обоих государств не подтвердили эти сведения.

Кроме того, 4 июня произошел очередной подрыв на мине с летальным исходом. Автомобиль с двумя азербайджанскими журналистами AzTV и АЗЕРТАДЖ подорвался на фугасе неподалеку от села Сусузлуг Кельбаджарского района.

Негативная волна от гибели гражданских лиц снова заставила Баку требовать от Еревана выдачи карты минных полей. В очередной раз стоит отметить, что в условиях военного хаоса этих карт, скорее всего, не создавалось, а закладка взрывного устройства в глубоком азербайджанском тылу весьма маловероятна.

Два журналиста Азербайджана погибли, подорвавшись на мине в Нагорном Карабахе, сообщает AzTV.



Погибшие — оператор AzTV Сирадж Абышов и корреспондент информагентства АзерТАдж Магеррам Ибрагимов. Они направлялись на съемку репортажа в село Сусузлуг Кельбаджарского района pic.twitter.com/v3RZrZ3xVP — НТВ (@ntvru) June 4, 2021

При этом сразу же были предприняты попытки выставить виновными миротворцев: якобы армянские диверсанты прибыли с территории Карабаха, за которую отвечает российский контингент.

Теоретически, конечно, это возможно: в горной местности наблюдательные посты установлены только на ключевых маршрутах, а беспилотники российско-турецкого мониторингового центра работают обычно в светлое время суток. Однако ряд экспертов считает, что мина осталась еще с первой карабахской войны.

Кроме того, представители российского миротворческого контингента активно вовлечены в процесс на армяно-азербайджанской границе и совершают эпизодические поездки по армянским приграничным селам, пытаясь превентивно воздействовать на точки напряжения.

На своем месте также пока остается и генерал Рустам Мурадов — командующего российским контингентом, по всей видимости, решили не менять как минимум до выборов Армении.

Федеральное агентство новостей /

Французский вояж Пашиняна

Визит и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Париж и Брюссель позволил в очередной раз говорить о намерении Еревана вовлечь новых игроков в процесс урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, чтобы попытаться уравновесить геополитическое влияние России.

Встреча 1 июня с Эммануэлем Макроном обошлась без сенсаций. Стороны обсудили текущую обстановку на территории Нагорного Карабаха, а также вопрос восстановления объектов гражданской инфраструктуры и культурного наследия.

Никол Пашинян 2 июня провел встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Бельгии Александром де Кро. С обоими собеседниками армянский премьер обсудил процесс сотрудничества в формате Армения—ЕС, который предусмотрен в рамках вступившего в силу 1 марта текущего года Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

primeminister.am / Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ

В целом очевидно, что поездка в Евросоюз носила для лидера Армении характер подготовки к внутриполитической борьбе перед парламентскими выборами, тем самым укрепив «прозападный лагерь» Пашиняна против условного «пророссийского» под предводительством Роберта Кочаряна.

В преддверии визита был совершен любопытный информационный вброс, согласно которому существуют некие договоренности о возможности признания независимости Нагорного Карабаха в июле-августе, а президентом новой страны тогда станет Роберт Кочарян.

Таким образом, становится более понятной роль Франции, с лидером которой президент России Владимир Путин обсуждал окончательное решение конфликта.

В таком случае легко объясняется и пассивность предвыборной кампании Роберта Кочаряна — каждая политическая сила Армении делает то, что должна.

По всей видимости, Азербайджан этот вариант также устраивает. Текущую напряженность у границ нельзя назвать полноценным кризисом — Баку даже не пытается стягивать регулярные войска к Сюнику и обходится силами пограничников.

В целом же такое развитие ситуации видится логичным завершением основной миссии Никола Пашиняна во главе Армении — окончательно отделить страну от «тяжеловесного придатка» в виде Карабаха, как бы это печально ни выглядело.

С начала своего правления он боролся с «карабахским кланом» как политической силой, затем настала очередь физического отчуждения территории Нагорного Карабаха от Армении. Скорее всего, изначальный план предусматривал установление границ в рамках бывшей Нагорно-Карабахской Автономной области, но ситуация вышла из-под контроля.

Теперь сделан такой задел на будущее, что общая граница у двух армянских государственных субъектов появится еще не скоро.

Европе и Ирану интересен путь на север через Мегри

Визит в Армению и Азербайджан министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа неделей ранее показал повышенный интерес Исламской Республики к ситуации вокруг Сюникской области Армении. Теперь свою заинтересованность обозначила и Европа.

Пока Пашинян обсуждал ситуацию в кулуарах на Елисейских полях и в Брюсселе, южную границу Армении посетила посол Евросоюза в стране Андреа Викторин. Она обсудила с представителями комитета госдоходов страны вопрос скорейшей модернизации КПП «Мегри», финансирование которой осуществляет Евросоюз в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития. По словам Викторин, программа ключевая как для ЕС и ЕБРР, так и для граждан Армении.

???????? ???????? ???????? В ближайшее время начнется строительство КПП «Мегри».



Договоренность об этом была достигнута в ходе визита главы миссии Евросоюза в Армении Андреа Викторин в Сюникскую область, по результатам ее встречи с представителями Комитета государственных доходов Армении. pic.twitter.com/nR2tLsezHZ — Roma-versal (@RomaVersal) June 3, 2021

Кроме того, замминистра территориального управления и инфраструктуры Армении Ваче Тертерян сообщил, что на участке от Талина до Гюмри создадут 46-километрую асфальтовую дорогу на две полосы.

Работа над проектом ведется на средства Азиатского банка развития и Европейского инвестиционного банка. А в июле начнется конкурс на выбор застройщика для самого южного участка дороги — от границы с Ираном до города Каджаран.

Эти работы будут вестись на средства Евразийского банка развития. При этом пока не найдено финансирование для самого крупного участка дороги — от Арташата до Каджарана (более 300 км).

В итоге прослеживается довольно понятная связь: в преддверии заключения новой «ядерной сделки» между США и Ираном Армения и Евросоюз готовятся заранее к снятию санкций и открытию экономики Исламской Республики, для чего активизируется строительство автомобильной дороги в рамках логистического маршрута «Север-Юг».

Это создает фактически прямую конкуренцию для Зангезурского коридора Азербайджана и Турции, а также еще больше усложняет ход переговоров о делимитации и демаркировании границ между Баку и Ереваном. В связи с этим напряженность вдоль границы может сохраниться в длительной перспективе.

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