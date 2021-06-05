Ученые не исключили существования темной материи в другом измерении

Вашингтон, 5 июня. Группа американских ученых обосновала существование темной материи таинственными силами четвертого измерения.

Такой вывод они сделали на основании ряда проведенных при помощи математического подхода экспериментов. По итогам исследования ученые написали работу, которую позже опубликовали в журнале Journal of High Energy Physics.

«Наблюдаемая Вселенная имеет три измерения. Мы предполагаем, что может быть четвертое, о котором «знают» только темные силы. Оно может объяснить, почему темная материя скрывается от попыток изучить ее в лаборатории», — пояснил один из авторов исследования.

Не так давно группе ученых удалось воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва. Специалисты из Швейцарии разогнали частицы свинца до 99,9% скорости света и превратили его в плазму.