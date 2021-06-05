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05 июня 12:45
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12:44
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:44
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:43
Общество
Биолог объяснил истинное происхождение борщевика в России
12:42
Наука
Ученые обнаружили связь между интеллектом и размером зрачка
12:41
Экономика
Программа содействия трудоустройству молодежи появится в России
12:41
Технологии
Видеокарта GeForce RTX 3070 Ti от Nvidia показала себя почти на уровне RTX 3080
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
12:23
Шоу-бизнес
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Ученые не исключили существования темной материи в другом измерении

Наука
Ученые не исключили существования темной материи в другом измерении
pixabay.com

Вашингтон, 5 июня. Группа американских ученых обосновала существование темной материи таинственными силами четвертого измерения.

Такой вывод они сделали на основании ряда проведенных при помощи математического подхода экспериментов. По итогам исследования ученые написали работу, которую позже опубликовали в журнале Journal of High Energy Physics.

«Наблюдаемая Вселенная имеет три измерения. Мы предполагаем, что может быть четвертое, о котором «знают» только темные силы. Оно может объяснить, почему темная материя скрывается от попыток изучить ее в лаборатории», — пояснил один из авторов исследования.

Не так давно группе ученых удалось воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва. Специалисты из Швейцарии разогнали частицы свинца до 99,9% скорости света и превратили его в плазму.

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вселенная астрофизик темная материя
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