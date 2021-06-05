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05 июня 12:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:44
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:44
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:43
Общество
Биолог объяснил истинное происхождение борщевика в России
12:42
Наука
Ученые обнаружили связь между интеллектом и размером зрачка
12:41
Экономика
Программа содействия трудоустройству молодежи появится в России
12:41
Технологии
Видеокарта GeForce RTX 3070 Ti от Nvidia показала себя почти на уровне RTX 3080
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
12:23
Шоу-бизнес
Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место
12:21
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Анфиса Чехова вышла за наградой «Поэтесса года» в полупрозрачном платье

Шоу-бизнес
Анфиса Чехова вышла за наградой «Поэтесса года» в полупрозрачном платье
instagram.com  /  @achekhova

Москва, 5 июня. Телеведущая Анфиса Чехова выбрала для светского мероприятия эффектный и сексуальный образ. В полупрозрачном платье звезда снискала восхищение поклонников и гостей премии.

Чехова может похвастаться большим количеством наград. В свое время она становилась «Мамой года», «Тревел-блогером года», «Прорывом года», «Самой умной женщиной», звания «Сексапильной девушки планеты» она удостаивалась целых четыре раза. Однако, по словам самой телеведущей, нынешняя награда стала для нее самой значимой. Анфиса Чехова получила награду «Поэтесса года».

«Эта награда — самая приятная из всех!!! Наверное, потому, что это не оценка меня как личности, а награда за мое творчество. А творчество и любовь – это самое важное, чем может заниматься человек на этой планете», — написала звезда в своем Instagram-аккаунте.

На церемонии награждения Анфиса Чехова появилась в эффектном наряде – фиолетовом платье с полупрозрачными вставками. По признанию звезды, она влюбилась в это платье, как только увидела его. Оно сидит на звезде «как влитое» и во всей красе демонстрирует ее аппетитные формы, пишет портал «Дни.ру». Фанаты телеведущей по достоинству оценили образ звезды и осыпали ее комплиментами.

«Шикарное платье. Фигура супер!»;

«Анфиса, ты прекрасна! И платье изысканно подчеркивает все лучшее!»;

«Отпад! Богиня! Венера! Фигура просто огонь!» — написали фолловеры.

На днях телеведущая в шоу «Алена, блин!» призналась, что ее бывший муж Гурам Баблишвили ей изменял. Звезда рассказала, что сама спросила об изменах своего экс-супруга еще до того, как они развелись.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анфиса Чехова вышла за наградой «Поэтесса года» в полупрозрачном платье
премия стиль красота чехова фигура
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