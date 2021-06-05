Анфиса Чехова вышла за наградой «Поэтесса года» в полупрозрачном платье

Москва, 5 июня. Телеведущая Анфиса Чехова выбрала для светского мероприятия эффектный и сексуальный образ. В полупрозрачном платье звезда снискала восхищение поклонников и гостей премии.

Чехова может похвастаться большим количеством наград. В свое время она становилась «Мамой года», «Тревел-блогером года», «Прорывом года», «Самой умной женщиной», звания «Сексапильной девушки планеты» она удостаивалась целых четыре раза. Однако, по словам самой телеведущей, нынешняя награда стала для нее самой значимой. Анфиса Чехова получила награду «Поэтесса года».

«Эта награда — самая приятная из всех!!! Наверное, потому, что это не оценка меня как личности, а награда за мое творчество. А творчество и любовь – это самое важное, чем может заниматься человек на этой планете», — написала звезда в своем Instagram-аккаунте.

На церемонии награждения Анфиса Чехова появилась в эффектном наряде – фиолетовом платье с полупрозрачными вставками. По признанию звезды, она влюбилась в это платье, как только увидела его. Оно сидит на звезде «как влитое» и во всей красе демонстрирует ее аппетитные формы, пишет портал «Дни.ру». Фанаты телеведущей по достоинству оценили образ звезды и осыпали ее комплиментами.

«Шикарное платье. Фигура супер!»; «Анфиса, ты прекрасна! И платье изысканно подчеркивает все лучшее!»; «Отпад! Богиня! Венера! Фигура просто огонь!» — написали фолловеры.

На днях телеведущая в шоу «Алена, блин!» призналась, что ее бывший муж Гурам Баблишвили ей изменял. Звезда рассказала, что сама спросила об изменах своего экс-супруга еще до того, как они развелись.