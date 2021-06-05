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05 июня 12:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:44
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:44
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:43
Общество
Биолог объяснил истинное происхождение борщевика в России
12:42
Наука
Ученые обнаружили связь между интеллектом и размером зрачка
12:41
Экономика
Программа содействия трудоустройству молодежи появится в России
12:41
Технологии
Видеокарта GeForce RTX 3070 Ti от Nvidia показала себя почти на уровне RTX 3080
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
12:23
Шоу-бизнес
Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место
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Военные РФ провели гуманитарную акцию в сирийской христианской общине в Камышлы

Армия
Военные РФ провели гуманитарную акцию в сирийской христианской общине в Камышлы
Федеральное агентство новостей  /  Ахмад Марзук

Дамаск, 5 июня. Российские военные сопроводили колонну грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сирийской христианской общины на севере-востоке Сирии.

При содействии сотрудников Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) военные раздали жителям старейшей христианской общины в Камышлы свыше двухсот наборов с продуктами первой необходимости, сообщает РИА Новости.

«Выдали 280 гуманитарных наборов. Состав набора у нас стандартный — мука, рис, сахар, чай, сгущенное молоко. Все жители остались довольны», — отметил представитель ЦПВС Дмитрий Бредучев.

Российские военные приняли участие в молебне в местной христианской церкви, а детский церковный оркестр устроил для них небольшой концерт. Настоятель Абдухас муса Абдала выразил от лица всей общины особую благодарность ЦПВС и отметил вклад российский военных в установлении мира в Сирии.

«Мы молимся за каждого погибшего русского солдата. Мы выражаем большую благодарность и любовь Российской Федерации», — добавил Абдала.

Прихожанка церкви Фатима аз-Зульхия в беседе с журналистами отметила, что помощь «русских друзей» подарила детям из общины повод для праздника, и поблагодарила военных за визит: в Камышлы они всегда желанные гости.

В апреле удалось существенно подорвать боевой потенциал террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) в Сирии. Об этом рассказал в ходе доклада директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Ранее издание «Царьград» со ссылкой на доклад главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, передало, что за годы контртеррористической операции российских войск в Сирии, военным удалось получить уникальный боевой опыт.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Армия / Военные РФ провели гуманитарную акцию в сирийской христианской общине в Камышлы
Сирия камышлы цпвс
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