Дамаск, 5 июня. Российские военные сопроводили колонну грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сирийской христианской общины на севере-востоке Сирии.

При содействии сотрудников Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) военные раздали жителям старейшей христианской общины в Камышлы свыше двухсот наборов с продуктами первой необходимости, сообщает РИА Новости.

«Выдали 280 гуманитарных наборов. Состав набора у нас стандартный — мука, рис, сахар, чай, сгущенное молоко. Все жители остались довольны», — отметил представитель ЦПВС Дмитрий Бредучев.

Российские военные приняли участие в молебне в местной христианской церкви, а детский церковный оркестр устроил для них небольшой концерт. Настоятель Абдухас муса Абдала выразил от лица всей общины особую благодарность ЦПВС и отметил вклад российский военных в установлении мира в Сирии.

«Мы молимся за каждого погибшего русского солдата. Мы выражаем большую благодарность и любовь Российской Федерации», — добавил Абдала.

Прихожанка церкви Фатима аз-Зульхия в беседе с журналистами отметила, что помощь «русских друзей» подарила детям из общины повод для праздника, и поблагодарила военных за визит: в Камышлы они всегда желанные гости.

В апреле удалось существенно подорвать боевой потенциал террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) в Сирии. Об этом рассказал в ходе доклада директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Ранее издание «Царьград» со ссылкой на доклад главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, передало, что за годы контртеррористической операции российских войск в Сирии, военным удалось получить уникальный боевой опыт.

1 Организация запрещена на территории РФ.