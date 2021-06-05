Политик Воскресенский уверен, что Протасевич говорил правду белорусским журналистам

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 12:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:42
Наука
Ученые обнаружили связь между интеллектом и размером зрачка
12:41
Экономика
Программа содействия трудоустройству молодежи появится в России
12:41
Технологии
Видеокарта GeForce RTX 3070 Ti от Nvidia показала себя почти на уровне RTX 3080
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:38
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
12:23
Шоу-бизнес
Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место
12:21
Политика
Пушков рассказал, как французы пожинают «кровавые плоды» свободы в Сети
12:18
Экономика
Сечин заявил об угрозе стабильности поставок нефти
Все новости
05 июня 12:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:42
Наука
Ученые обнаружили связь между интеллектом и размером зрачка
12:41
Экономика
Программа содействия трудоустройству молодежи появится в России
12:41
Технологии
Видеокарта GeForce RTX 3070 Ti от Nvidia показала себя почти на уровне RTX 3080
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:38
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
12:23
Шоу-бизнес
Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место
12:21
Политика
Пушков рассказал, как французы пожинают «кровавые плоды» свободы в Сети
12:18
Экономика
Сечин заявил об угрозе стабильности поставок нефти
Все новости

Политик Воскресенский уверен, что Протасевич говорил правду белорусским журналистам

Политика
Политик Воскресенский уверен, что Протасевич говорил правду белорусским журналистам
Global Look Press  /  facebook.com / pr0tez

Минск, 5 июня. Задержанный блогер Роман Протасевич был искренен в беседе с журналистами. Таких показаний невозможно добиться с помощью принуждения, заявил белорусский политик Юрий Воскресенский.

В интервью белорусским журналистам Протасевич рассказал о протестных акциях и работе Средств массовой информации. В МИД Великобритании прокомментировали запись и сказали, что задержанному якобы угрожали физическим насилием. Именно поэтому он согласился на разговор.

Юрий Воскресенский ответил на слова представителей ведомства и подчеркнул, что таких признаний невозможно добиться ни под какими пытками и угрозами. Беседа получилась абсолютно искренней, уверен политик.

«Под пытками можно сказать одно слово, два слова, четыре слова. Но не четыре часа. И он говорил это так смачно», — пояснил эксперт.

По словам политика, откровенное интервью является заслугой журналистов и спецслужб. Они хорошо выполнили свою работу и смогли «развязать язык задержанному». Протасевич осознал, какими могут быть последствия молчания или ложных показаний и решился на искренний разговор. Ведь согласно любому законодательству, признание вины сокращает срок пребывания за решеткой, подытожил Воскресенский.

Авиалайнер ирландской компании Ryanair был посажен в минском аэропорту из-за информации о минировании. На борту самолета задержали Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Публицист Юлия Витязева предположила, что блогеру может грозить смертная казнь.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политик Воскресенский уверен, что Протасевич говорил правду белорусским журналистам
белоруссия интервью воскресенский протасевич
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 94919 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 68072 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 57939 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 55323 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 52635 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru