Политик Воскресенский уверен, что Протасевич говорил правду белорусским журналистам

Минск, 5 июня. Задержанный блогер Роман Протасевич был искренен в беседе с журналистами. Таких показаний невозможно добиться с помощью принуждения, заявил белорусский политик Юрий Воскресенский.

В интервью белорусским журналистам Протасевич рассказал о протестных акциях и работе Средств массовой информации. В МИД Великобритании прокомментировали запись и сказали, что задержанному якобы угрожали физическим насилием. Именно поэтому он согласился на разговор.

Юрий Воскресенский ответил на слова представителей ведомства и подчеркнул, что таких признаний невозможно добиться ни под какими пытками и угрозами. Беседа получилась абсолютно искренней, уверен политик.

«Под пытками можно сказать одно слово, два слова, четыре слова. Но не четыре часа. И он говорил это так смачно», — пояснил эксперт.

По словам политика, откровенное интервью является заслугой журналистов и спецслужб. Они хорошо выполнили свою работу и смогли «развязать язык задержанному». Протасевич осознал, какими могут быть последствия молчания или ложных показаний и решился на искренний разговор. Ведь согласно любому законодательству, признание вины сокращает срок пребывания за решеткой, подытожил Воскресенский.

Авиалайнер ирландской компании Ryanair был посажен в минском аэропорту из-за информации о минировании. На борту самолета задержали Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Публицист Юлия Витязева предположила, что блогеру может грозить смертная казнь.